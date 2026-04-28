Altercado en Murcia a las puertas de un centro de expedición del certificado de vulnerabilidad: "Se descontroló"

El barrio murciano de San Pío X fue el escenario de un altercado este martes en la calle Urano, donde se ubica la asociación Rumiñahui, uno de los centros autorizados para expedir el certificado de vulnerabilidad en el marco del proceso de regularización de extranjeros.

El origen del incidente, al parecer, fueron las tensiones generadas en la cola para obtener el certificado de vulnerabilidad, informó a este diario Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Murcia.

En un inicio, acudieron al lugar los cinco o seis agentes destinados al Grupo Operativos de Respuesta (GOR), pero "se descontroló un poco" y tuvieron que pedir refuerzos, detalló Rodríguez.

Aunque desde Delegación de Gobierno dijeron a esta redacción que "la Policía Nacional intervino para despejar un poco la zona, ordenar a los que hacían cola y garantizar la seguridad" y que "no ha habido mayores incidentes ni detenidos".

"Los primeros problemas"

El secretario general del SUP también recordó que el sindicato "ya advirtió que estas situaciones iban a pasar" y que el Cuerpo "necesita urgentemente más refuerzos". Por ejemplo, en la plantilla de extranjería solo están ocupados el 70 por ciento de los puestos, detalló.

"Siempre se han producido este tipo de problemas", relató Rodríguez, pero en el marco de este proceso de regularización, que ha llegado tan "de golpe", es normal que se produzcan aglomeraciones "porque no hay control", explicó. "En Murcia estábamos a la expectativa, y ya empezamos a tener los primeros problemas", lamentó.

De hecho, el Ayuntamiento de Murcia tramitó en una semana 1.463 solicitudes de informes de vulnerabilidad para transmitir a los servicios sociales municipales, un 70 por ciento más que las gestiones realizadas durante el mismo periodo del año pasado, concretó la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

Proceso extraordinario

El certificado de vulnerabilidad es uno de los documentos clave para formalizar la regularización en al marco del proceso extraordinario que inició el 16 de abril de forma telemática y el 20 con atención presencial.

Aunque la asociación Rumiñahui comenzó a expedir dichos certificados este martes, por lo que decenas de personas esperaban a las puertas desde primera hora de la mañana e incluso algunos vecinos lamentaron que hubo quien durmió en la calle.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia y varios furgones de la Policía Nacional, aunque "hay patrullas de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional actuando preventivamente en todos los centros" involucrados en la expedición de documentación en el marco del proceso de regularización, confirmaron fuentes de la Delegación de Gobierno a esta redacción. Además, desde el Ayuntamiento indicaron que también hay patrullas de Policía Local para velar por la seguridad ciudadana.