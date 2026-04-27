Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Especias murcianasVíctica secuestro caravanaPlaza PreciosaVeneno en La AparecidaTranvía El PalmarFestival Aéreo San Javier
instagramlinkedin

Tráfico

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

La Policía Local informa de las ubicaciones donde se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días

Dispositivo de radar móvil para medir la velocidad

Dispositivo de radar móvil para medir la velocidad / L.O.

Joaquín Vallés

La Policía Local de Murcia ha publicado la relación de vías en las que se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días, dentro de su estrategia habitual para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el municipio.

Estos operativos, que se distribuyen por distintas pedanías y zonas de gran afluencia de tráfico, buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción prudente, especialmente en tramos donde se registran incidencias frecuentes o existe presencia de vecinos y comercios.

Los radares se instalarán tanto en avenidas principales como en calles de paso habitual hacia las pedanías, abarcando zonas como Sangonera la Seca, Monteagudo, Espinardo, Zarandona y Santo Ángel.

Desde el cuerpo policial recuerdan que estas actuaciones no solo tienen un carácter sancionador, sino también preventivo, ya que la publicación semanal de los puntos de control persigue que los conductores adopten hábitos de circulación más seguros. A continuación, se detallan todas las ubicaciones previstas para esta semana:

Noticias relacionadas

  • Avda. Lorca, Sangonera la Seca
  • C/ Ciclista Alejandro Valverde, Monteagudo
  • Avda. Juan Carlos I, Espinardo
  • Carril del Palmeral, Santiago Zarandona
  • Avda. Reino de Murcia, Zarandona
  • Avda. Juan de Borbón, Santiago y Zaraíche / Zarandona
  • Avda. Azacaya, Beniaján
  • Costera Sur, Santo Ángel
  • Avda. Alicante, Puente Tocinos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
  2. En directo: Europa-Real Murcia
  3. Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre
  4. Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
  5. En directo: FC Cartagena-Nástic de Tarragona
  6. Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
  8. El Mercado del Encanto llega a Cartagena: artículos de moda femenina e infantil, complementos, joyería y decoración

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Alerta por contaminación en los colegios de Murcia: todos superan el nivel recomendado por la OMS, según ecologistas

Alerta por contaminación en los colegios de Murcia: todos superan el nivel recomendado por la OMS, según ecologistas

Los cines Floridablanca de Murcia ya tienen fecha para renacer como gimnasio tras casi 20 años cerrados

Los cines Floridablanca de Murcia ya tienen fecha para renacer como gimnasio tras casi 20 años cerrados

Cinco placas con habas aparecen en las calles de Murcia para promocionar la Semana Santa

Cinco placas con habas aparecen en las calles de Murcia para promocionar la Semana Santa

Un perro robot a lo 'Black Mirror', impresoras 3D y realidad virtual: conoce el nuevo centro nube de Murcia

Un perro robot a lo 'Black Mirror', impresoras 3D y realidad virtual: conoce el nuevo centro nube de Murcia

Más de 150 arreglos en calles de las pedanías de Murcia con el 'anticipo' del contrato de mantenimiento

Más de 150 arreglos en calles de las pedanías de Murcia con el 'anticipo' del contrato de mantenimiento

La Fuensanta visita Zeneta este lunes: horario, recorrido y calles cortadas

La Fuensanta visita Zeneta este lunes: horario, recorrido y calles cortadas

La aplicación Tu Murcia optimiza su ‘sede electrónica’

La aplicación Tu Murcia optimiza su ‘sede electrónica’
Tracking Pixel Contents