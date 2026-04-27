Un perro robot a lo 'Black Mirror', impresoras 3D y realidad virtual: conoce el nuevo centro nube de Murcia

Un perro robot digno de aparecer en un capítulo de la serie 'Black Mirror' estuvo presente durante la presentación del nuevo centro nube de Murcia, que ofrece aulas y equipamiento tecnológico de última como impresoras 3D, gafas de realidad virtual y aumentada, drones educativos y kits de robótica, con el objetivo de formar a la ciudadanía en competencias digitales.

"El centro nube de Murcia es un ejemplo de cómo ponemos la tecnología al servicio de las personas, creando espacios accesibles, públicos y abiertos que facilitan la formación, el aprendizaje y la colaboración", explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén en la inauguración de estas instalaciones, ubicadas en el Edificio Abenarabi.

En la inauguración también estuvieron presentes el consejero de Transformación Digital, Luis Alberto Marín, y el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Espacios

El diseño del centro "apuesta por la versatilidad, con áreas adaptadas tanto para sesiones formativas como para el trabajo colaborativo, reuniones y videoconferencias", detallaron desde el Ayuntamiento.

En concreto, el espacio cuenta con una superficie útil de 156,51 metros cuadrados, distribuidos en recepción, la llamada zona conecta -concebida como un espacio flexible para reuniones, trabajo colaborativo y videoconferencias- y dos aulas polivalentes preparadas para sesiones teóricas, talleres prácticos y actividades de coworking.

Así, el centro nube de Murcia está dotado de recursos tecnológicos como impresoras 3D, gafas de realidad virtual y aumentada, drones educativos, kits de robótica, ordenadores portátiles, tabletas, smartphones, pizarras digitales y materiales STEAM, que permitirán desarrollar acciones formativas adaptadas a distintos perfiles y niveles de conocimiento.

Para la puesta en marcha de estas instalaciones, el Ayuntamiento de Murcia ha cedido el espacio municipal y ofrece el apoyo operativo necesario para garantizar el funcionamiento del centro y el desarrollo de su programación formativa.

Por su parte, la Comunidad Autónoma, a través de la Agencia de Transformación Digital y la Fundación Integra Digital, ha financiado la ejecución de las obras con una inversión de 41.353 euros, así como el acondicionamiento del espacio, la dotación tecnológica, el equipamiento y el mobiliario, con una inversión adicional de 123.771 euros, por lo que la inversión global supera los 160.000 euros.

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Esta iniciativa forma parte de la red de centros nube, con sedes en Cartagena, Molina de Segura, Murcia y Lorca, que tiene "el objetivo de reforzar el ecosistema digital de la Región de Murcia y avanzar en la capacitación tecnológica de la población", recuerdan desde el Consistorio murciano.