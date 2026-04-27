Nueve empresas pugnan para peatonalizar la Plaza Preciosa de Murcia y unirla con Alfonso X: así se elegirá al ganador

Nueve empresas pugnan por sacar los coches de la Plaza Preciosa de Murcia y conectarla con el paseo peatonal de Alfonso X. Ahora, sus propuestas serán valoradas en el concurso de anteproyectos, y el ganador dispondrá de dos meses para presentar el proyecto de ejecución de obras en la céntrica plaza ubicada junto al Museo Arqueológico.

"El objetivo es priorizar al peatón, mejorar la accesibilidad universal y reforzar el carácter estancial y social del espacio público". Aseguraron fuentes municipales. Por ello, se mantendrá "únicamente el tráfico rodado imprescindible", agregaron, como es el caso, por ejemplo, del acceso a los garajes y el reparto de mercancías.

Se mantendrá "únicamente el tráfico rodado imprescindible", indican fuentes municipales

En este sentido, desde el Consistorio señalaron que este proyecto se enmarca en la iniciativa 'Murcia desde el corazón', "orientada a recuperar espacios públicos centrales como lugares de convivencia, identidad y calidad de vida".

Y es que, por el momento, esta plaza funciona más como un lugar de paso: un atajo para los que quieren llegar a Gran Vía desde el paseo Alfonso X el Sabio.

Condiciones

En total, la actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 2.757 metros cuadrados, delimitada por la Gran Vía Alfonso X El Sabio, la avenida de la Constitución y la calle Jaime I el Conquistador, e incluye la Plaza Preciosa y la calle Cronista José María Ibáñez.

Las propuestas deben contemplar, además de la peatonalización del sistema viario, la creación de jardines y zonas de estancia, así como la instalación de elementos de agua, iluminación eficiente y mobiliario urbano.

Asimismo, se deberá renovar el pavimento y garantizar la estanqueidad del aparcamiento subterráneo existente en la zona, por lo que será necesario renovar o reforzar la impermeabilización del forjado del techo de sótano del aparcamiento subterráneo en algunos puntos, sobre todo, en los puntos singulares y encuentros con elementos constructivos, como es el caso de los respiraderos o accesos, aunque también en los nexos con las fachadas de las edificaciones presentes.

Cabe también recordar que el presupuesto máximo previsto para la ejecución material del diseño del anteproyecto es de 1,5 millones de euros.

Las propuestas, 'a juicio'

El concurso se desarrollará mediante un procedimiento con intervención de jurado para seleccionar una propuesta ganadora. El licitador que resulte ganador contará con un plazo de 60 días para presentar el proyecto de ejecución de obra.

Y, además del proyecto ganador, los autores de los dos proyectos mejor clasificados recibirán un accésit y un diploma en reconocimiento al trabajo realizado.

El jurado analizará los anteproyectos de forma anónima

La valoración de las propuestas corresponderá a un jurado "con plena autonomía e independencia, que analizará los anteproyectos de forma anónima y conforme a los criterios objetivos fijados en las bases del concurso", detallaron desde el Ayuntamiento.

El jurado levantará acta de todas sus sesiones y guardará secreto de sus deliberaciones hasta la emisión del dictamen definitivo, que recogerá la clasificación de los proyectos y la asignación de puntuaciones conforme a criterios de discrecionalidad técnica.

En cuanto a la composición, el presidente del jurado será el alcalde de Murcia, José Ballesta, y la secretaria -con voz pero sin voto-, la Jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Murcia.

Además, habrá ocho vocales: el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región; la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio; un arquitecto designado por el Ayuntamiento de Murcia; dos arquitectos designados por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región; un arquitecto designado por la Consejería de Cultura: una Jefa del Servicio de Ingeniería Civil, que actuará como asesora del Servicio de Contratación en representación del Jurado; y un arquitecto Jefe de Servicio de la Oficina Técnica de Arquitectura de la OFOP del Ayuntamiento.

Composición Presidente: Alcalde de Murcia, José Ballesta Secretaría (con voz pero sin voto): Jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Murcia Vocales: Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia

Vicealcaldesa y concejala Delegada de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia

Arquitecto designado por el Ayuntamiento de Murcia

Dos arquitectos designados por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia

Arquitecto designado por la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Jefa del Servicio de Ingeniería Civil, que actuará como asesora del Servicio de Contratación en representación del Jurado

Arquitecto Jefe de Servicio de la Oficina Técnica de Arquitectura de la OFOP del Ayuntamiento de Murcia

Método de evaluación: Nueva Bauhaus Europea

Las ideas presentadas al concurso serán evaluadas atendiendo a criterios de sostenibilidad, inclusión, estética, innovación y coherencia técnica, alineados con los principios de la Nueva Bauhaus Europea.

Así, se valorarán aspectos como la eficiencia energética, la gestión responsable del agua, la mejora de la biodiversidad, la sostenibilidad económica, la creación de espacios saludables e inclusivos, la calidad arquitectónica, la integración paisajística con el entorno urbano y la credibilidad técnica de las propuestas.

Esta actuación se vincula, además, al proyecto europeo TactiCity, integrado en el programa URBACT IV. En este marco, la Plaza Preciosa funcionará como "piloto y laboratorio urbano", aseguraron desde el Ayuntamiento, pues permite "ensayar soluciones innovadoras mediante metodologías de urbanismo táctico y procesos de co-diseño con la ciudadanía, antes de su implantación definitiva".

Noticias relacionadas

El concurso también se promueve en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, tras la firma de un protocolo de colaboración.