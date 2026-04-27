Romería
La Fuensanta visita Zeneta este lunes: horario, recorrido y calles cortadas
La Morenica continúa su peregrinación por las pedanías de Murcia
La Virgen de la Fuensanta continúa su peregrinación por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica y este lunes recorrerá los 5,2 kilómetros que separan Alquerías de Zeneta, en una procesión que partirá a las 19.00 horas y cuya llegada está prevista en torno a la 01.00 horas.
La imagen de la Morenica llegará hasta la iglesia de Zeneta, un templo situado en el centro de esta pedanía del nordeste del municipio, a los pies de la Sierra de Cristo, cuya historia se remonta posiblemente a finales del siglo XIX y que conserva la estructura tradicional de las iglesias murcianas de planta de cruz latina.
La romería forma parte de la misión evangelizadora que está llevando a la patrona de Murcia por pueblos y pedanías de la huerta, en una iniciativa que recupera el espíritu de la visita realizada en 1992 y que concluirá el 14 de junio en su santuario de Algezares.
Recorrido de la procesión
La peregrinación partirá desde la iglesia de Alquerías y continuará por la plaza Nuestra Señora de la Oliva, calle Cura Jiménez, calle Francisco José Vicente Ortega y calle Francisco Arnaldo Martínez.
Desde ahí, el cortejo seguirá por la carretera RM-308, Bando de la Huerta, Cinco Alquerías, José Martínez Garre y de nuevo Bando de la Huerta. Posteriormente, continuará por Pallareses, la rotonda en sentido de la circulación, Camino Carcanox, Vereda Tabala (a la altura de la ermita de la Oliva), Camino Carcanox junto al puente AVE, Camino Reguerón, Vereda Los Peperres, Vereda de la Ermita, avenida Juan Carlos I, calle Baja y calle Mayor, hasta finalizar en la iglesia de Zeneta.
Cortes de tráfico
Con motivo de la procesión, se producirán cortes de tráfico en diferentes puntos del itinerario. La carretera RM-308 permanecerá cortada entre las 18.00 y las 21.00 horas a la altura de Francisco Arnaldo Martínez.
También habrá cortes en Cinco Alquerías, en la RM-308, entre las 18.00 y las 21.00 horas, así como en Bando de la Huerta, donde la circulación quedará restringida en ambos sentidos durante esa misma franja horaria.
La Policía Local recomienda evitar la zona durante el paso de la peregrinación, atender a la señalización provisional y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes encargados del dispositivo.
Itinerario completo de la peregrinación de la Fuensanta
La Virgen visitará todas las pedanías de Murcia hasta el 14 de junio. Esta es la lista completa de sus próximas paradas:
- 28 de abril: ermita de La Basca de Beniel
- 29 de abril: ermita de El Secano de El Raal
- 30 de abril: Huerto Madre Esperanza de el Siscar
- 1 de mayo: ermita de El Calvario de Santomera
- 2 de mayo: ermita de El Campillo de Cobatillas
- 3 de mayo: ermita de San Cayetano de El Esparragal
- 4 de mayo: ermita de la Cueva de Monteagudo.
- 5 de mayo: Orilla del Azarbe
- 6 de mayo: Santa Cruz
- 7 de mayo: Llano de Brujas
- 8 de mayo: la ermita de los Remedios de Casillas
- 9 de mayo: Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos
- 10 de mayo: Zarandona
- 11 de mayo: Santiago y Zaraiche
- 12 de mayo: Cabezo de Torres
- 13 de mayo: Churra
- 14 de mayo: El Puntal
- 15 de mayo: Espinardo
- 16 de mayo: barrio de El Espíritu Santo y Santo Tomás de Aquino en Los Rectores.
- 17 de mayo: ermita de San Juan en Guadalupe
- 18 de mayo: La Arboraleja y La Albatalía
- 19 de mayo: Rincón de Beniscornia
- 20 de mayo: Universidad Católica San Antonio (UCAM)
- 21 de mayo: ermita de Nuestra Señora del Paso de La Ñora
- 22 de mayo: Javalí Viejo
- 23 de mayo: Javalí Nuevo
- 24 de mayo: Brigada Paracaidista y desde allí pasará por
- 25 de mayo: Sangonera la Seca
- 26 de mayo: La Asunción (Alcantarilla)
- 27 de mayo: en el barrio de San Roque (Alcantarilla)
- 28 de mayo: San Pedro (Alcantarilla) y Puebla de Soto
- 29 de mayo: La Raya
- 30 de mayo: Rincón de Seca
- 31 de mayo: residencia de mayores Hogar de Nazaret y ermita de Funes de Nonduermas
- 1 de junio: ermita de San Bartolomé, en el barrio de los Pedriñanes de Era Alta
- 2 de junio: ermita de Burgos de San Ginés
- 3 de junio: Sangonera La Verde
- Del 4 al 6 de junio: El Palmar
- 6 de junio: Aljucer
- 7 de junio: La Alberca
- 8 de junio: Santo Ángel (residencia Caser y colegio Cristo Crucificado Villa Pilar)
- 9 de junio: Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente,
- 10 de junio: residencia de ancianos Hogar de Betania (Los Alburquerques) y sede de Jesús Abandonado en Patiño
- 11 de junio: Santiago El Mayor
- 12 de junio: Barrio de El Progreso
- 13 de junio: seminario de Algezares
- 14 de junio: Santuario de Algezares
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- En directo: Europa-Real Murcia
- Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre
- Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
- En directo: FC Cartagena-Nástic de Tarragona
- Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
- El Mercado del Encanto llega a Cartagena: artículos de moda femenina e infantil, complementos, joyería y decoración