La Fuensanta visita Zeneta este lunes: horario, recorrido y calles cortadas

La Virgen de la Fuensanta continúa su peregrinación por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica y este lunes recorrerá los 5,2 kilómetros que separan Alquerías de Zeneta, en una procesión que partirá a las 19.00 horas y cuya llegada está prevista en torno a la 01.00 horas.

La imagen de la Morenica llegará hasta la iglesia de Zeneta, un templo situado en el centro de esta pedanía del nordeste del municipio, a los pies de la Sierra de Cristo, cuya historia se remonta posiblemente a finales del siglo XIX y que conserva la estructura tradicional de las iglesias murcianas de planta de cruz latina.

La romería forma parte de la misión evangelizadora que está llevando a la patrona de Murcia por pueblos y pedanías de la huerta, en una iniciativa que recupera el espíritu de la visita realizada en 1992 y que concluirá el 14 de junio en su santuario de Algezares.

Recorrido de la procesión

La peregrinación partirá desde la iglesia de Alquerías y continuará por la plaza Nuestra Señora de la Oliva, calle Cura Jiménez, calle Francisco José Vicente Ortega y calle Francisco Arnaldo Martínez.

Desde ahí, el cortejo seguirá por la carretera RM-308, Bando de la Huerta, Cinco Alquerías, José Martínez Garre y de nuevo Bando de la Huerta. Posteriormente, continuará por Pallareses, la rotonda en sentido de la circulación, Camino Carcanox, Vereda Tabala (a la altura de la ermita de la Oliva), Camino Carcanox junto al puente AVE, Camino Reguerón, Vereda Los Peperres, Vereda de la Ermita, avenida Juan Carlos I, calle Baja y calle Mayor, hasta finalizar en la iglesia de Zeneta.

Cortes de tráfico

Con motivo de la procesión, se producirán cortes de tráfico en diferentes puntos del itinerario. La carretera RM-308 permanecerá cortada entre las 18.00 y las 21.00 horas a la altura de Francisco Arnaldo Martínez.

También habrá cortes en Cinco Alquerías, en la RM-308, entre las 18.00 y las 21.00 horas, así como en Bando de la Huerta, donde la circulación quedará restringida en ambos sentidos durante esa misma franja horaria.

La Policía Local recomienda evitar la zona durante el paso de la peregrinación, atender a la señalización provisional y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes encargados del dispositivo.

Itinerario completo de la peregrinación de la Fuensanta

La Virgen visitará todas las pedanías de Murcia hasta el 14 de junio. Esta es la lista completa de sus próximas paradas:

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