Los cines Floridablanca de Murcia ya tienen fecha para renacer como gimnasio tras casi 20 años cerrados

Casi veinte años después de que se apagaran sus pantallas para siempre, los cines Floridablanca están a punto de despertar. El local de la Alameda de Colón que durante décadas llenó de palomitas y celuloide el barrio del Carmen de Murcia tiene ya fecha de resurrección: la cadena de gimnasios Fitness Park abrirá pronto sus puertas en 2026.

La última proyección en estas salas tuvo lugar en enero de 2006. Desde entonces, el inmueble ha permanecido cerrado, aunque conservando incluso el letrero original en la fachada. Fue en septiembre de 2025 cuando una lona comenzó a cubrir la antigua entrada y zona de taquillas, anunciando la próxima llegada de un gimnasio. Lo que hasta hace poco era una incógnita (el bajo había salido a la venta en Idealista en 2022 sin que su destino quedara claro) tiene ahora nombre, fecha y oferta de preapertura.

Una instalación de más de 1.500 metros cuadrados

Fitness Park vio en los históricos Floridablanca el espacio perfecto para seguir creciendo en Murcia y julio fue el mes escogido para abrir su próximo gimnasio. El local, que según el portal inmobiliario abarcaba 1.866 metros cuadrados, encajaba como anillo al dedo para el proyecto de la franquicia. "Estamos emocionados de anunciar que antes del verano de 2026 abriremos nuestro nuevo centro en Floridablanca", declararon fuentes de la cadena a La Opinión.

El nuevo centro contará con zonas de musculación, cardio, 'cross training' y entrenamiento funcional, y funcionará en el mismo horario que el resto de instalaciones de la empresa en España: de seis de la mañana a la una de la madrugada, los siete días de la semana, sin interrupciones. "Podemos adelantar que será un espacio moderno y amplio, con más de 1.500 metros cuadrados, equipado con las últimas instalaciones y tecnología de Fitness Park, ofreciendo la misma calidad y experiencia que nuestros socios ya disfrutan en otros centros", añadieron las mismas fuentes.

Oferta de preapertura: ocho semanas gratis para los primeros 300 clientes

Quienes se inscriban entre los primeros 300 usuarios del nuevo centro no pagarán nada durante las primeras ocho semanas. Así lo recoge la propia lona que cubre el local actualmente. Pasado ese período de bienvenida, la cuota será de 27 euros para las cuatro semanas siguientes. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de la web de Fitness Park o mediante el código QR visible en la fachada del antiguo cine.

El séptimo en la Región, con más expansión en el horizonte

Con la apertura en Floridablanca, Fitness Park consolidará su presencia en el municipio de Murcia, donde ya cuenta con centros en los centros comerciales Nueva Condomina y Atalayas. Será además el séptimo establecimiento de la cadena en la Región de Murcia, que completan los gimnasios de Lorca (parque Almenara), San Javier (complejo Dos Mares) y los dos de Cartagena (Espacio Mediterráneo y plaza Juan XXIII).

"Este será nuestro séptimo gimnasio en la Región y el tercero en la capital, tras Nueva Condomina y Atalayas, consolidando nuestro compromiso por acercar el deporte y la vida saludable a cada vez más personas", subrayaron fuentes de la empresa.

Y el crecimiento no se detiene ahí: la cadena tiene prevista también su llegada a Molina de Segura, con un centro en el número 29 de la calle Estación. A nivel nacional, Fitness Park opera 89 gimnasios en 15 provincias españolas, con presencia además en Francia y Portugal, hasta sumar un total de 380 establecimientos.

Cabe señalar que el nuevo centro llegará a un barrio del Carmen que ya cuenta con otro gimnasio de cadena nacional: Synergym, ubicado en la avenida Río Segura.

El último testigo de un barrio que fue tierra de cines

Los Floridablanca eran el último reducto que quedaba en el barrio del Carmen de aquella época dorada de las salas de cine murcianas. El Coliseum (hoy reconvertido en bingo), el Avenida y el Media Luna, del que ni siquiera sobrevive el edificio original, conformaban junto a ellos un ecosistema cinematográfico que marcó a generaciones de murcianos. Ahora, con la llegada de Fitness Park, ese capítulo se cierra definitivamente, aunque el letrero histórico siga presidiendo la fachada, esta vez flanqueado por una lona deportiva.

El último cine en echar el cierre en Murcia fue el Rex, adquirido en marzo de este 2026 por Grupo Orenes, y cuyo futuro también podría pasar por acoger un gimnasio tras la modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico (PECHAM), aprobada por el Ayuntamiento pese a las más de 4.000 alegaciones presentadas.