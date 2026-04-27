Cinco placas con habas aparecen en las calles de Murcia para promocionar la Semana Santa

Cinco placas decorativas con habas han aparecido en las calles de Murcia con el objetivo de promocionar la Semana Santa, concretamente, para dar difusión a la leyenda popular de El Berrugo, personaje que forma parte del paso de El Pretorio en la procesión de Los Coloraos.

La iniciativa "supone una forma innovadora de enriquecer la experiencia turística en Murcia, combinando patrimonio material e inmaterial para ofrecer al visitante un relato único vinculado a nuestras tradiciones más arraigadas", destacó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

La propuesta gira en torno a la figura de El Berrugo, personaje que procesiona cada Miércoles Santo con Los Coloraos. Este sayón, representado arrodillado en el balcón de Poncio Pilatos, es conocido tanto por su aspecto burlón como por las distintas leyendas que lo rodean, como la que lo vincula con un alguacil de la ciudad con el que el escultor Francisco Salzillo habría tenido desavenencias.

Asimismo, otra tradición popular relata las supuestas escapadas nocturnas de El Berrugo en busca de habas por los huertos cercanos al barrio del Carmen.

Ubicaciones

Las placas se han distribuido en un recorrido que conecta algunos de los enclaves más representativos del barrio del Carmen, como son el Puente Viejo, Alameda de Colón, el Jardín de Floridablanca y la puerta de la Iglesia del Carmen, desde donde parte cada Miércoles Santo la procesión de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, conocida popularmente como Los Coloraos.

El edil del ramo explicó que "el objetivo es dinamizar el barrio de El Carmen" al "atraer nuevos flujos de visitantes", pues la iniciativa se incorporará a las rutas turísticas oficiales y será difundida por los guías.

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Pero el proyecto también "invita a los murcianos a redescubrir su ciudad desde una perspectiva diferente, donde la tradición, la leyenda y el espacio público se unen para generar nuevas experiencias".