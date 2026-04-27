Más camiones en Murcia: el PSOE pide medidas en Cobatillas y el PP reclama la RM-1

Las carreteras murcianas acogerán más camiones desde el próximo lunes 4 de mayo, cuando entre en vigor la prohibición del Ayuntamiento de Santomera de prohibir la circulación de camiones por la avenida Poeta Julián Andúgar.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista pide al Consistorio murciano en un comunicado que "adopte medidas urgentes para evitar que Cobatillas y otras pedanías del municipio asuman el tráfico pesado que dejará de pasar por Santomera".

Y, en respuesta, desde el equipo de Gobierno local señalan como culpable al "bloqueo de Pedro Sánchez a la RM-1, conocida popularmente como 'autovía del bancal' tras la negativa del Gobierno estatal a culminar una infraestructura que permitirá dotar a Murcia de una circunvalación por el este" y, por tanto, de un cinturón de autovías que permitiría sacar al tráfico pesado de los núcleos de población.

Ruido y contaminación

El portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, advirtió que esta medida supondrá "un aumento significativo del tránsito de vehículos de gran tonelaje por Cobatillas, trasladando el problema al municipio de Murcia con más ruido, más contaminación, mayor riesgo para la seguridad vial y el colapso de la única vía de entrada y salida de la pedanía".

Así, los socialistas piden al Ayuntamiento de Murcia que "evalúe de inmediato el impacto del desvío, coordine una respuesta con la Comunidad Autónoma y adopte medidas concretas para proteger a los vecinos afectados, reforzar la seguridad vial y evitar que aumenten los problemas de tráfico, ruido y contaminación".

Falta de infraestructuras viales

Por su parte, el equipo de Gobierno local achaca el problema a la falta de infraestructuras viales en el municipio y, en concreto, al "bloqueo de Pedro Sánchez a la RM-1, conocida popularmente como 'autovía del bancal'".

"La realidad es que esta autovía permitirá aliviar de tráfico la carretera de Alicante -que se despedirá del actual carril bici- y el casco urbano de Cobatillas y Santomera, pero también el nudo de Espinardo, la A7 y la Ronda Oeste, que sufren a diario un colapso derivado de la inacción del Gobierno de España", explica el PP de La Glorieta en un comunicado posterior al del PSOE.

"Prueba de ello fue el 'pacto de la vergüenza' de PSOE, Podemos y PNV para desviar a Álava 2 millones de euros que estaban destinados a esta infraestructura y acabaron financiando un puente sobre el río Zadorra", prosiguen los populares en el escrito.

Asimismo, desde el PP recordaron que el tramo pendiente entre Zeneta y Santomera acumula más de una década de retraso, "a pesar de haber sido declarado de interés general y de ser imprescindible para completar el cinturón de autovías del municipio", pues el protocolo suscrito en 2010 y ratificado en 2017 en relación a la autovía RM-1 establecía que la Comunidad ejecutaría las obras tras el envío de los fondos necesarios por parte de Transportes, "algo que aún no se ha hecho".

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En respuesta, desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha un seguimiento continuo del tráfico en las zonas afectadas y va a reforzar la coordinación con Policía Local y servicios municipales para evaluar la evolución del tráfico y seguirá "exigiendo la ejecución inmediata de las infraestructuras pendientes", concluyeron desde el equipo de Gobierno local.