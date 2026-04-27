Un concejal de Vox en Murcia dice que "en Barriomar hay tanta bicicleta por ser pobres"

"En Barriomar hay tanta bicicleta no por ser ecologistas, sino por ser pobres". Esta es la afirmación del concejal de Vox en Murcia José Mariano Orenes que levantó ampollas a más de un vecino de Murcia el pasado fin de semana.

El edil respondía así a un mensaje en la red social X del usuario The Barriomar Observer, que alababa el gran uso de este medio de transporte en el barrio y criticaba las intenciones del Ayuntamiento de Murcia de eliminarlo. "Decenas de bicicletas aparcan a diario en Barriomar. ¿Os imagináis cuanto espacio ocuparían si fueran coches? Pues más o menos una piscina olímpica. José Francisco Muñoz quiere destruir toda esta infraestructura para dar más espacio al coche, pero poco le importan las consecuencias", afirmó.

Fue entonces cuando el concejal de Vox decidió responder vinculando el uso de la bicicleta con la pobreza de los ciudadanos que la usan. "En Barriomar hay tanta bicicleta no por ser ecologistas, sino por ser pobres. Yo quiero que en Barriomar primero dejen de ser pobres y luego, si quieren, que usen la bici", señaló.

El concejal de Vox, José Mariano Orenes. / Vox

"Este tuit es para enmarcar José Mariano", le respondió The Barriomar Observer. Orenes siguió contestando: "Nosotros trabajaremos por recuperar la actividad comercial, la convivencia social y la seguridad ciudadana en el barrio. Usted siga a lo suyo. Los problemas de Barriomar no se solucionan embotellando la carretera de Alcantarilla ni repartiendo bicicletas".

Sin embargo, la reacción más airada fue la del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, que es, además, vecino de Barriomar: "Lávate la boca antes de hablar de mi barrio". Orenes tampoco quedó callado, indicando con sorna que había llegado "el primo de Zumosol".

Polémicas en las redes sociales aparte, el Ayuntamiento de Murcia pretende impulsar un nuevo proyecto para la carretera de Alcantarilla, que quedará sin carril bici si así lo permite el Ministerio de Transporte, que aún debe responder al requerimiento. De este modo, el Consistorio pretende reubicar los senderos para ciclistas sobre las vías soterradas del tren y en el margen del río, en el marco de una actuación que supera los dos millones de euros.

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Desde el Equipo de Gobierno consideran que en esta vía se dan "dificultades de convivencia entre los distintos modos de transporte", lo que deriva en accidentes y quejas vecinales que se remiten al Ayuntamiento tanto de forma directa como a través de los alcaldes pedáneos, explicó en su día la concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.