Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Victoria del Real MurciaHombre desaparecidoElPozo MurciaRecompensa por ladrónMáximo QuilesMercado Santa Florentina
instagramlinkedin

Tecnología

La aplicación Tu Murcia optimiza su ‘sede electrónica’

La app estrena la Carpeta Ciudadana para acceder a registros, notificaciones y expedientes

App 'TuMurcia'

App 'TuMurcia' / A.M.

L. O.

La nueva versión 10.0 de la aplicación oficial Tu Murcia ha optimizado su Sede Electrónica que facilitará realizar trámites de principio a fin, pedir citas previas o revisar el tablón de anuncios sin tener que salir a un navegador externo. Además, estrena la Carpeta Ciudadana, que ofrece acceso integrado a notificaciones, expedientes y registros.

Disponible para descarga en dispositivos iOS y Android, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, asegura que a partir de ahora será una realidad «llevar el Ayuntamiento en el bolsillo».

Otra de las novedades es la información de movilidad en tiempo real con una pantalla de transporte rediseñada y más intuitiva con la que los usuarios pueden conocer en directo el tiempo de llegada de los próximos autobuses urbanos e interurbanos, el estado del tranvía, añadir paradas a favoritos para ahorrar tiempo y consultar un mapa con las estaciones de servicio y los precios de las gasolineras antes de repostar.

El deporte y la actividad física también tienen espacio en la nueva aplicación que aglutina información de forma más visual, permitiendo buscar instalaciones, pabellones y pistas en el mapa, recibir notificaciones específicas e inscribirse cómodamente a actividades mediante sincronización directa.

Noticias relacionadas y más

Además de la ‘taquilla virtual’ para comprar entradas de teatro, la aplicación incluye otras funciones como la localización de farmacias de guardia, centros de salud y hospitales y estrena ‘Murcia cardioprotegida’, un mapa con desfibriladores que guía al usuario en caso de emergencia, junto con alertas personalizadas para personas con alergias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
  2. Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
  3. Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre
  4. Leonor participa en la Regata Interuniversidades de Santiago de la Ribera
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
  6. Iñaki ‘Uoho’ Antón: 'Con sesenta tacos si no has aprendido algo o estás perdiendo el tiempo o viendo demasiado fútbol”
  7. Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia
  8. En marcha todas las obras del Corredor salvo la entrada a Cartagena

La aplicación Tu Murcia optimiza su ‘sede electrónica’

La aplicación Tu Murcia optimiza su ‘sede electrónica’

Nueve empresas pugnan para peatonalizar la Plaza Preciosa de Murcia y unirla con Alfonso X: así se elegirá al ganador

Nueve empresas pugnan para peatonalizar la Plaza Preciosa de Murcia y unirla con Alfonso X: así se elegirá al ganador

Como en el viejo Oeste: ofrecen 3.000 euros de recompensa en Murcia por "la cabeza de un ladrón"

Como en el viejo Oeste: ofrecen 3.000 euros de recompensa en Murcia por "la cabeza de un ladrón"

La Fuensanta visitará Alquerías este domingo: horario, recorrido y calles cortadas

La Fuensanta visitará Alquerías este domingo: horario, recorrido y calles cortadas

El próximo jueves 30 de abril se podrá asistir de forma gratuita a la III Pasarela de Artesanía de la Región de Murcia

El próximo jueves 30 de abril se podrá asistir de forma gratuita a la III Pasarela de Artesanía de la Región de Murcia

El PSOE pide que vuelva el centro juvenil La Nave

El PSOE pide que vuelva el centro juvenil La Nave

Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia

Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia

La Fuensanta peregrina este sábado a Los Ramos: horario, recorrido y calles cortadas

La Fuensanta peregrina este sábado a Los Ramos: horario, recorrido y calles cortadas
Tracking Pixel Contents