La aplicación Tu Murcia optimiza su ‘sede electrónica’

La nueva versión 10.0 de la aplicación oficial Tu Murcia ha optimizado su Sede Electrónica que facilitará realizar trámites de principio a fin, pedir citas previas o revisar el tablón de anuncios sin tener que salir a un navegador externo. Además, estrena la Carpeta Ciudadana, que ofrece acceso integrado a notificaciones, expedientes y registros.

Disponible para descarga en dispositivos iOS y Android, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, asegura que a partir de ahora será una realidad «llevar el Ayuntamiento en el bolsillo».

Otra de las novedades es la información de movilidad en tiempo real con una pantalla de transporte rediseñada y más intuitiva con la que los usuarios pueden conocer en directo el tiempo de llegada de los próximos autobuses urbanos e interurbanos, el estado del tranvía, añadir paradas a favoritos para ahorrar tiempo y consultar un mapa con las estaciones de servicio y los precios de las gasolineras antes de repostar.

El deporte y la actividad física también tienen espacio en la nueva aplicación que aglutina información de forma más visual, permitiendo buscar instalaciones, pabellones y pistas en el mapa, recibir notificaciones específicas e inscribirse cómodamente a actividades mediante sincronización directa.

Además de la ‘taquilla virtual’ para comprar entradas de teatro, la aplicación incluye otras funciones como la localización de farmacias de guardia, centros de salud y hospitales y estrena ‘Murcia cardioprotegida’, un mapa con desfibriladores que guía al usuario en caso de emergencia, junto con alertas personalizadas para personas con alergias.