Alerta por contaminación en los colegios de Murcia: todos superan el nivel recomendado por la OMS, según ecologistas

Greenpeace y Ecologistas en Acción han denunciado este lunes la exposición de la infancia a la contaminación atmosférica en los entornos escolares de Murcia, provocada principalmente por el tráfico rodado. Voluntarios de ambas organizaciones han realizado una acción conjunta frente a cuatro centros educativos de la ciudad, vestidos con trajes de seguridad y mascarillas con filtros, y han desplegado pancartas con los mensajes 'Por una educación sin contaminación' y 'Transporte público = menos contaminación'.

La protesta se apoya en los datos del informe Calidad del aire en entornos escolares 2025/2026, elaborado por Ecologistas en Acción, que analiza los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) en las zonas próximas a colegios e institutos. Según el estudio, todos los entornos escolares analizados en el casco urbano de Murcia superan el valor anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud, fijado en 10 µg/m³ de NO₂.

Las organizaciones ecologistas denuncian niveles elevados de dióxido de nitrógeno junto a centros educativos de la ciudad

El informe también concluye que ninguno de los centros estudiados cumpliría actualmente con los límites anuales previstos por la futura Directiva Europea de Calidad del Aire para 2030, establecidos en 20 µg/m³. Además, un tercio de los puntos analizados supera los límites legales actuales de 40 µg/m³. Entre los casos más destacados figura el IES Francisco Cascales, con una concentración media de 55,3 µg/m³. Las organizaciones señalan que estos datos sitúan a Murcia como el municipio con los resultados generales más desfavorables del estudio a nivel nacional.

Voluntarios de Greenpeace y Ecologistas en Acción, con trajes de seguridad y mascarillas con filtros, en la plaza de la Catedral / L.O.

"Los datos son claros: la infancia en Murcia respira aire contaminado en espacios donde debería estar especialmente protegida. Los entornos escolares deben ser lugares seguros y saludables, no puntos negros de contaminación provocada por el tráfico", ha declarado Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción.

El tráfico rodado, principal responsable de la contaminación

Greenpeace y Ecologistas en Acción apuntan al tráfico rodado como el principal responsable de estos niveles de contaminación. El informe establece una relación directa entre la intensidad circulatoria y las concentraciones de NO₂: los centros situados junto a vías con mayor tráfico presentan los peores resultados, mientras que aquellos ubicados en calles con menor circulación o en zonas donde se han aplicado medidas de pacificación registran niveles inferiores.

Las organizaciones citan ejemplos como el CEIP Divino Maestro o el CEIP Nicolás de las Peñas para sostener que reducir la presencia del vehículo privado en los entornos escolares tiene un impacto positivo en la calidad del aire. A su juicio, estos datos evidencian que el actual modelo de movilidad urbana, basado en una alta dependencia del coche, tiene consecuencias directas sobre la salud de la población infantil.

Según ecologistas, estos datos evidencian que el actual modelo de movilidad urbana, basado en una alta dependencia del coche, tiene consecuencias directas sobre la salud de la población infantil

Además, recuerdan que el transporte es el principal sector emisor de gases de efecto invernadero en España, con un 33% del total, y defienden la necesidad de avanzar hacia una movilidad que priorice a las personas, el transporte público y los desplazamientos a pie o en bicicleta frente al uso del vehículo privado.

Vías escolares seguras

Ante esta situación, Greenpeace y Ecologistas en Acción reclaman al Ayuntamiento de Murcia medidas estructurales para transformar la movilidad en la ciudad. Entre sus propuestas figuran la creación de vías escolares seguras, con itinerarios peatonales y ciclistas accesibles, protegidos y bien señalizados; la reducción de la velocidad; la pacificación del tráfico en las calles próximas a los centros educativos; y la ampliación de redes ciclistas seguras.

Las entidades subrayan también la necesidad de reforzar el transporte público, especialmente para mejorar las conexiones entre barrios y pedanías, de forma que la ciudadanía disponga de alternativas reales al vehículo privado.

Exigen vías escolares seguras, más transporte público y una Zona de Bajas Emisiones real

"No basta con actuaciones puntuales. Murcia necesita un cambio profundo en su modelo de movilidad: menos coches en las puertas de los colegios, más transporte público, más espacio para caminar y pedalear, y una Zona de Bajas Emisiones que reduzca de verdad la contaminación", ha afirmado Carolina Ramón Merino, portavoz de Greenpeace.

Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que la puesta en marcha de una Zona de Bajas Emisiones efectiva, junto con medidas de movilidad activa y mejora del transporte público, es imprescindible para proteger la salud de la infancia y avanzar hacia una ciudad más habitable, segura y sostenible.