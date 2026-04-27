Más de 150 arreglos en calles de las pedanías de Murcia con el 'anticipo' del contrato de mantenimiento

El Ayuntamiento de Murcia puso en marcha el plan recupera a modo de 'aperitivo' mientras concluye el proceso de licitación del nuevo contrato de mantenimiento vial en las pedanías murcianas, que fue adjudicado en pasado 8 de abril por un valor de 2.520.000 euros anuales.

"Se trata de un plan coordinado y centrado en estas semanas previas a la puesta en marcha del nuevo contrato de servicio de mantenimiento de la vía pública en pedanías, pionero por su dotación económica de 12,6 millones de euros para los próximos cinco años, por la celeridad en los tiempos de respuesta hasta en 24 horas para los arreglos más urgentes, y por dotar de más autonomía a las Juntas Municipales para atender las incidencias", recordó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Aunque, mientras el acuerdo millonario, se pone en marcha, el plan recupera atiende de forma coordinada un total de 325 incidencias en la vía pública de 28 pedanías, con un presupuesto de 157.438 euros.

Actuaciones

El plan se centra en eliminar incidencias y reasfaltar aquellos puntos más críticos que han demandado las Juntas Municipales y esta semana los trabajos se centran en Casillas, Churra, Cabezo de Torres, Espinardo, Guadalupe y Javalí Viejo.

La iniciativa arrancó el pasado lunes 13 de abril y ya ha actuado en más de 150 incidencias en El Esparragal, Cobatillas, El Raal, Santa Cruz, Llano de Brujas, Alquerías, El Palmar y Puente Tocinos.

También se está trabajado, o bien está previsto, en Los Dolores, Los Garres, San José de la Vega, Barrio del Progreso, Santiago el Mayor, Monteagudo, Beniaján, La Albatalía y La Murta, Sangonera la Verde, El Palmar, Nonduermas, Puebla de Soto, Era Alta, y Algezares.

Vías El Palmar: un total de 105 intervenciones, principalmente de asfaltado, pero también arreglos en aceras, como en la avenida Mercamurcia y su entorno, así como en las calles Esperanza, Alberca, Rambla, República Argentina, Avenida Buenavista y Pintor Pedro Cano, entre otras.

un total de 105 intervenciones, principalmente de asfaltado, pero también arreglos en aceras, como en la avenida Mercamurcia y su entorno, así como en las calles Esperanza, Alberca, Rambla, República Argentina, Avenida Buenavista y Pintor Pedro Cano, entre otras. Puente Tocinos: 37 incidencias en vías céntricas como las calles Acequia Anquijanes, calle Paredes, Acequia Aljada y el camino Acequia Benetucer.

37 incidencias en vías céntricas como las calles Acequia Anquijanes, calle Paredes, Acequia Aljada y el camino Acequia Benetucer. Casillas: actuaciones en la avenida de Murcia, donde se está trabajando en 25 puntos con incidencias en el firme.

actuaciones en la avenida de Murcia, donde se está trabajando en 25 puntos con incidencias en el firme. Sangonera La Verde: 18 intervenciones en el camino Campo de Fútbol, que se suman a otras realizadas recientemente tanto en el casco urbano como en el acceso a Torreguil.

18 intervenciones en el camino Campo de Fútbol, que se suman a otras realizadas recientemente tanto en el casco urbano como en el acceso a Torreguil. La Murta: 17 intervenciones diferentes en el camino Paraje Los Monreales.

17 intervenciones diferentes en el camino Paraje Los Monreales. El Esparragal: un total de 12 trabajos en la calle Chopo, Vereda Los Rullos, Rotonda Avda. Alicante con Crtra. De Fortuna, Travesía Crtra. Cabezo de Torres con Crtra. Cabezo de Torres y avenida Castillo de Monteagudo con avenida Picos de Europa.

un total de 12 trabajos en la calle Chopo, Vereda Los Rullos, Rotonda Avda. Alicante con Crtra. De Fortuna, Travesía Crtra. Cabezo de Torres con Crtra. Cabezo de Torres y avenida Castillo de Monteagudo con avenida Picos de Europa. Churra: 11 incidencias en Ctra. de Churra, Senda de Granada, Rotonda Costera Norte con Paseo de La Ladera y avenida Juan de Borbón.

11 incidencias en Ctra. de Churra, Senda de Granada, Rotonda Costera Norte con Paseo de La Ladera y avenida Juan de Borbón. Barrio del Progreso: una decena de incidencias en la calle Santa Ana, Orilla Vía y el carril Huerto Alix.

una decena de incidencias en la calle Santa Ana, Orilla Vía y el carril Huerto Alix. La Albatalía: 16 actuaciones para reparar el asfalto en los carriles Torre Molina, Palmeras, Pollos, Andreus y Los Penchos.

16 actuaciones para reparar el asfalto en los carriles Torre Molina, Palmeras, Pollos, Andreus y Los Penchos. Espinardo: se contemplan tres actuaciones en el carril Acequia (en la esquina con Catedrático José Meseguer), junto al puente de la rambla.

se contemplan tres actuaciones en el carril Acequia (en la esquina con Catedrático José Meseguer), junto al puente de la rambla. El Raal: 5 actuaciones en la calle Reyes Católicos para renovar el pavimento.

Avance del plan de reintado

El plan integral de repintado que renovará las señales viales en todas las pedanías del municipio ha pasado ya por 20 localidades en lo que va de año, siguiendo el calendario de actuaciones fijado desde febrero hasta junio.

La iniciativa dispone este 2026 de un 30 por ciento más de presupuesto y se desarrolla también en grandes ejes viarios como la carretera de Alicante, Mariano Rojas o Príncipe de Asturias.

El plan integral de repintado arrancó a comienzos de año con actuaciones en Cabezo de Torres, Los Ramos, El Esparragal, Cobatillas y El Raal, y estuvieron después en Casillas, Barqueros y Corvera

Durante el mes de marzo, se intervino en pedanías como Casillas, Barqueros, Corvera, Gea y Truyols, Llano de Brujas, Nonduermas, La Raya, Zarandona y Algezares.

En estos momentos, se está actuando en pedanías como Santiago y Zaraíche, El Puntal y Los Dolores, y en los próximos días se intervendrá en Los Garres.

También en abril, será el turno de La Arboleja, Puebla de Soto, La Albatalía y El Palmar.

El plan continuará en mayo por el Barrio del Progreso, Santa Cruz, Alquerías, Guadalupe, Javalí Viejo, San Ginés, La Alberca, Aljucer y San José de la Vega.

Ya en junio, le tocará a las localidades de Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, Beniaján, Puente Tocinos, Monteagudo, Churra, Lobosillo, Barriomar y Espinardo.

Y en julio las brochas pasarán por el resto de pedanías del municipio: La Ñora, Santo Ángel, Torreagüera, Zeneta, Baños y Mendigo, Era Alta, Javalí Nuevo, Avileses, Los Martínez, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca, Patiño, San Pío X, Santiago el Mayor, Sucina, La Murta, Valladolises, Cañada Hermosa y Cañadas de San Pedro.

Trabajos de repintado de las señales viales en El Raal. / A.M.

Calendario de actuaciones

Marzo

Casillas

Barqueros

Corvera

Gea y Truyols

Llano de Brujas

Nonduermas

La Raya

Zarandona

Algezares

Abril

La Arboleja

Santiago y Zaraiche

Puebla de Soto

La Albatalía

El Puntal

Los Dolores

Los Garres

El Palmar

Mayo

Barrio del Progreso

Santa Cruz

Alquerías

Guadalupe

Javalí Viejo

San Ginés

La Alberca

Aljucer

San José de la Vega

Junio

Sangonera la Seca

Sangonera la Verde

Beniaján

Puente Tocinos

Monteagudo

Churra

Lobosillo

Barriomar

Espinardo

Julio