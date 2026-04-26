Como en el viejo Oeste: ofrecen 3.000 euros de recompensa en Murcia por "la cabeza de un ladrón"

El Far West acabó por convertirse en el género más mainstream —o popular— de todo Hollywood. Las grandes estrellas del cine norteamericano tenían en su currículo varias películas de los llamados westerns; fueron tantas que al final el formato acabó por hastiar a la gente y caer en el ostracismo en el que se encuentra actualmente.

Las recompensas para vengarse, las amenazas o los duelos a muerte son un aspecto característico de esta ambientación de la cultura popular, cuyos mundos se construían sobre la base de una realidad sin ley, sin autoridades que pusieran orden ni normas más allá de la visión darwinista de "la ley de la jungla" o "el pez grande se come al pequeño".

Sin embargo, en los últimos días se han visto varios carteles en pedanías de Murcia que ofrecen una recompensa económica a cambio de "la cabeza del ladrón de una furgoneta".

El último ejemplo es el que se puede ver en la imagen que acompaña esta información. Se trata del escaparate de una tienda en la pedanía murciana de Cabezo de Torres en el que se pueden ver carteles que ofrecen 3.000 euros a cambio de información o del autor de un presunto delito de robo de un coche.

En el cartel también se especifican la matrícula del coche y el número de teléfono de quien ofrece el premio. El vehículo es un Volkswagen LT 35 de color blanco y está desaparecido, según se indica en el cartel, desde el 29 de marzo de este año.

Otro detalle a destacar es que las ganas de venganza de quien pide la recompensa han ido aumentando, porque en un principio ofrecía 300 euros por la persona que le robó el furgón y, ahora, ofrece 3.000 euros.

¿Ofrecer una recompensa es delito en España?

En España dar una cantidad económica a quien provea información sobre la recuperación de un objeto robado, o el propio elemento, no es delito. El Código Civil, de hecho, lo reconoce como "promesa pública de recompensa".

Sin embargo, es delito ofrecer dicho capital a cambio de dañar la integridad física de una persona; el problema se encuentra en la frase "3.000 euros por la cabeza del ladrón".

Noticias relacionadas

A pesar de la normativa, el dueño de la furgoneta está intentando —a su manera— recuperar su propiedad y dar con el presunto autor del robo.