Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia

Las pedanías del norte de Murcia continúan su expansión urbanística con la futura construcción de medio millar de viviendas y el resto del municipio se apunta, o 'sigue' al carro, con intervenciones de menor tamaño, hasta llegar a las 1.188 que contempla la primera línea de actuación del plan municipal de vivienda presentado recientemente por el Ayuntamiento de Murcia.

La estrategia, que queda recogida en un documento de más de 2.300 páginas, contempla en su totalidad la creación de 2.400 viviendas y 3.900 plazas de aparcamiento en los próximos 3 años.

Del total de las construcciones proyectadas, 1.188 corresponden a inmuebles de la primera línea de acción del plan municipal de vivienda, que entrarán al mercado inmobiliario en régimen de venta o bien de alquiler, aunque con derecho a compra.

En total, se movilizarán 56 solares de titularidad municipal para edificar estos 1.188 hogares, aunque la distribución territorial refleja una clara concentración en el norte del municipio.

Otra línea de actuación hace referencia a las moradas en alquiler en suelos dotacionales, que serán 1.230 y se destinarán a garantizar el acceso a personas en situaciones de vulnerabilidad o en exclusión social.

Además, la estrategia contempla la rehabilitación de inmuebles; el impulso a las viviendas sociales con un proyecto piloto que incluye 26 viviendas; y la concurrencia a los planes de vivienda estatal y regional.

Mayor volumen de construcción

La zona norte del municipio aglutina casi la mitad de los alojamientos previstas, un total de 535 que se edificarán en 29 solares municipales.

Destacan las 194 residencias proyectadas en 7 parcelas de Santiago y Zaraiche, y le siguen Zarandona (con 125 viviendas en 9 solares) y Cabezo de Torres (con 126 alojamientos en 5 solares).

Localidades como Sangonera la Verde, Zarandona y el Cabezo sumarán 100 nuevas casas cada una

Además, se prevé la construcción de 49 domicilios en 2 solares de El Puntal y de otras 24 en 4 parcelas de Churra.

Las actuaciones en la zona norte se completan con intervenciones más reducidas en Monteagudo (12 viviendas en un solar), El Ranero (5 construcciones en otra parcela) y El Esparragal (23 viviendas en dos terrenos).

Adiós a una pista deportiva La parcela municipal que se movilizará en Monteagudo para construir 12 viviendas se ubica en la avenida Pedro Díaz Cassou, donde actualmente se encuentra una pista polideportiva junto a una zona de juegos infantiles, en un área que dispone de vallado perimetral, aunque deteriorado por el tiempo. Además, se encuentran máquinas de gerontogimnasia y mobiliario urbano como bancos y mesas de picnic. Las construcciones de esta zona se demolerán para edificar las viviendas, además de 26 plazas de garaje en esta parcela que también se encuentra junto a una zona de aparcamiento en la vía pública y desde la cual se observa el Cristo de Monteagudo.

Zona sur

La zona sur reúne un total de 12 parcelas y 372 construcciones, aunque la mayoría de los domicilios, 111, se concentran en un solar de La Alberca, ubicado en la calle Fraternidad, cerca del emplazamiento en el que se encuentra la urbanización Montevida.

La zona sur reúne un total de 12 solares y 372 viviendas, aunque la mayoría estarán en La Alberca

Aunque también resaltan San Benito-Patiño, con 71 alojamientos en dos solares, y Santiago el Mayor, con 58 residencias en otras dos parcelas.

El resto de actuaciones en la zona sur se reparten entre Santo Ángel (37 viviendas en dos solares), El Palmar (36 viviendas en un solar), Los Garres (27 apartamentos en dos terrenos), San Ginés (19 viviendas en un solar) y Algezares (13 viviendas en un solar).

Intervenciones más reducidas

En la zona este el plan contempla actuaciones de menor tamaño y más dispersas, con la movilización de cuatro parcelas en cuatro pedanías para la edificación de 55 viviendas.

En concreto, se proyectan 27 viviendas en El Raal, 14 en Beniaján, 8 en Los Ramos y 6 en Casillas.

Por último, en la zona oeste y las áreas periféricas se pondrán en uso 6 solares para construir 191 departamentos, con un claro protagonismo de Sangonera la Verde, que concentra 4 solares y 164 viviendas.

A Sangonera la Verde, se suma un solar en Barriomar para edificar 14 viviendas y otro en Gea y Truyols para erigir 13 viviendas.

Desglose por pedanías

La parcela que se movilizará en Algezares se ubica en la calle Poeta Alfonso Illán número 2, entre las calles Francisco Moreno Martínez y Músico Gabriel Beltrán, donde se proyectan 13 viviendas.

En Barriomar, el solar previsto se sitúa en Camino Hondo, entre la calle Cuchilleros y el propio Camino Hondo, con capacidad para 14 viviendas.

El solar en el que se proyectan 14 viviendas en Beniaján se localiza en el carril Juanetes número 11D, entre las calles Monturiol y Chile.

En Cabezo de Torres, los terrenos se ubican en las calles Domingo Sandoval Sabater (números 1 B6 y 1 B5), Príncipe de Asturias número 2 y en Maestra Elvira Molina (números 1 B2 y 1 B3).

La calle Alcalde Ángel Martínez de Casillas, entre esta vía y la calle Galaxia, acogerá 6 viviendas.

En Churra, las parcelas se localizan en la calle Acequia Santarén (en distintos tramos y parcelas, entre Acequia Casteliche, Acequia Caravija y otras vías) y en la calle Nueva Condomina, al norte del centro comercial, con varios desarrollos residenciales.

En El Esparragal, los terrenos se ubican en la calle Isla Plana número 2, entre Escultor José Yagüe y Vereda Cayuelas, y en Camino Campillo número 6, entre Isla Grosa y Ángel Pardo Navarro.

La parcela prevista en El Palmar se sitúa en la calle Aire, entre Obispo Francisco Lerma y Condes de la Concepción, donde se proyectan 36 viviendas.

Por su parte, en El Puntal, las parcelas se ubican en la calle Acequia Nueva número 5, entre la avenida Josefa Fuster Muñoz y la propia Acequia Nueva, y en la calle Salvador Dalí número 3, entre Ramón Gaya y Salvador Dalí.

En El Raal, el solar se localiza en la calle Miguel el Nieves número 31, entre Ramón Manzanera y otra parcela colindante.

En El Ranero, la parcela se sitúa en la avenida Reyes Católicos número 12B, entre la avenida Real Academia de Medicina y la calle Rafael Alberti.

El solar en el que se construirán 13 viviendas en Gea y Truyols se encuentra en la avenida Federico García Lorca número 432, entre la carretera de Sucina y la propia avenida.

En La Alberca, la parcela que contempla el mayor volumen de construcción, con 111 viviendas, se localiza en la calle Fraternidad, entre la Cañada Real de Torreagüera y la avenida Rambla del Puerto.

En Los Garres, los solares se sitúan en la calle San José Obrero (zona de calle Virgilio, entre Francisco Pardo, Horacio y Virgilio) y en la calle Antonio Díaz número 82, entre Saavedra Fajardo, Yonay Martínez y Antonio Díaz.

La avenida Virgen de la Huerta número 6D de Los Ramos es el lugar que acogerá 8 viviendas en un terreno ubicado entre parcelas colindantes del entorno.

En Monteagudo, el solar se sitúa en la avenida Pedro Díaz Cassou, entre esta vía y el Camino Viejo de Monteagudo.

En San Basilio, la parcela se localiza en la calle Sargento Ángel Tornel número 4.

Los solares que se movilizarán en San Benito-Patiño se ubican en la calle Ronda Sur (entre Ronda Sur y el Paseo Pedáneo José Marín Serna) y en el Paseo Florencia número 43, en el mismo entorno.

En Santiago el Mayor, el lugar elegido se sitúa en la calle Panochos de Istán número 18, entre Morera y Panocho de Istán.

El emplazamiento previsto en San Ginés está en la calle Diputada Clara Campoamor, entre la calle Escuelas y la parcela número 8.

En Sangonera la Verde, las parcelas se localizan en el sector Torreguil (junto a la avenida Frondoso Valley), en la calle Teniente Alcalde Pepe Peñalver número 7 y en la calle Fernando López García, en distintos puntos del entorno del camino del Palmeral.

En Santiago y Zaraiche, los solares se reparten en diversas ubicaciones como la calle Doctor Juan José Parrilla, calle Morunos, calle Río Taibilla, calle San Rafael, calle Alcaldes de Murcia, calle de los Fuentes y paseo Luis Fontes Servet.

Las parcelas que se movilizarán en Santo Ángel se sitúan en la calle Sequen, entre Sociedad de Cazadores y Sericícola, y en la calle Pico del Relojero número 5, entre Monteliso y la travesía Juan Carlos I.

Finalmente, en Zarandona, los terrenos se distribuyen en el Camino Viejo de Monteagudo, la avenida Reino de Valencia, la avenida de Zarandona, y las calles Miguel Hernández, Ríos, Primero de Mayo, Cuenca, configurando uno de los mayores desarrollos del plan.