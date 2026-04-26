El PSOE pide que vuelva el centro juvenil La Nave

La concejala del Grupo Municipal Socialista Andrea Peñaranda llevará al Pleno una moción para reclamar al Gobierno local del PP la rehabilitación urgente del centro juvenil La Nave, en Puente Tocinos, ante el deterioro de unas instalaciones que deberían ser un espacio de referencia para adolescentes y jóvenes.

Peñaranda ha advertido de que Murcia arrastra una carencia histórica de espacios juveniles, con solo tres centros municipales para un municipio de más de 460.000 habitantes. «No podemos pedir a los jóvenes que participen, que convivan y que encuentren alternativas sanas de ocio si luego no les ofrecemos espacios dignos, cuidados y seguros», manifestó.

La edil socialista ha explicado que La Nave «presenta problemas de mantenimiento, pintura deteriorada, iluminación deficiente, que afecta tanto a la funcionalidad de los talleres como a la seguridad del recinto, y mobiliario obsoleto o dañado».

Una situación preocupante que, según dijo, transmite «una imagen de abandono que no se corresponde con lo que merece la juventud de Puente Tocinos y de las pedanías cercanas». Peñaranda subrayó que los centros juveniles no son simples edificios, sino lugares de convivencia, prevención y acompañamiento. «Un centro juvenil en buen estado puede ser un refugio de confianza, un lugar donde detectar problemas, combatir el aislamiento y ofrecer alternativas reales frente a muchas dificultades que viven hoy los jóvenes y adolescentes», declaró.

La moción socialista reclama al Gobierno local que acometa una rehabilitación técnica de La Nave, incluyendo la reparación de humedades, la renovación de la pintura, la mejora completa de la iluminación y la sustitución del mobiliario deteriorado.

Además, la concejala del PSOE pedirá una inspección técnica de las instalaciones para certificar que cumplen con las condiciones necesarias para desarrollar actividades formativas y de ocio con seguridad y calidad.

Por último, Peñaranda solicitará un informe técnico de evaluación de toda la Red Municipal de Espacios Jóvenes, que analice el estado de los tres centros existentes y sus necesidades de mantenimiento.