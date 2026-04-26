El próximo jueves 30 de abril se podrá asistir de forma gratuita a la III Pasarela de Artesanía de la Región de Murcia

Los amantes de la moda están de enhorabuena porque el próximo jueves 30 de abril tendrá lugar la III Pasarela de Artesanía de la Región de Murcia. Concretamente, el evento se centra en complementos elaborados de forma artesanal y se realizará en el Centro Regional de Artesanía de Murcia.

A través de una nota de prensa, el Ejecutivo regional confirma que la cita será de acceso libre y gratuita, por lo que tanto conocedores del tema como aficionados podrán asistir.

Las obras que se presentarán, indican, son colecciones de moda y complementos elaborados por artesanos inscritos en el registro oficial. Con esto el Ayuntamiento considera que promueve un consumo "más consciente, sostenible y vinculado a lo hecho a mano".

Cartel publicitario de la III edición de la Pasarela Artesanal de la Región de Murcia. / CARM

Asimismo, la Comunidad recuerda que esta es la tercera edición de un evento que se "consolida como un espacio de referencia para la promoción del diseño y la creación artesanal". Aclaran que su objetivo es vincular a la innovación con la tradición y destacar el trabajo de los artesanos del territorio al sureste de la península ibérica.

La programación vinculada a la pasarela incluye la celebración del evento 'Efímeras', el 9 de mayo —también en el Centro Regional de Artesanía— con un formato renovado que permitirá al público interactuar directamente con los artesanos y conocer sus metodologías, técnicas y procesos creativos.

Una modelo de la pasarela muestra complementos artesanales. / CARM

Por otro lado, habrá un desfile con estos componentes manufacturados el 23 de mayo en el Cuartel de Artillería dentro del evento Murcia Pasarela Mediterránea.

Declaraciones y autoridades

El Gobierno regional destaca que esta iniciativa está impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales.

El director general de esta última, Rafael Gómez, piensa que la pasarela es un escaparate para mostrar el talento y la creatividad de los artesanos murcianos. Por otro lado, insiste al respecto de mezclar la innovación con la tradición.

Una modelo durante la pasada edición de la Pasarela Artesanal de la Región de Murcia. / CARM

"Esta actividad acerca el trabajo de manufactura al público y contribuye a posicionarlo como parte de nuestra identidad cultural y económica", agregó el director.

También quiso recalcar que desde el Gobierno seguirán trabajando para impulsar este tipo de iniciativas que "contribuyen a darle visibilidad al sector y a generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus profesionales".

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En esta línea, Gómez concluye que es una oportunidad para generar empleo y proyectar una imagen más auténtica de la Región de Murcia.