Romería
La Fuensanta visitará Alquerías este domingo: horario, recorrido y calles cortadas
La Morenica continúa con su peregrinación por las pedanías de Murcia
El peregrinaje de la Virgen de la Fuensanta prosigue este domingo 26 de abril por la pedanía murciana de Alquerías. Concretamente, viajará hacia la ermita de la Virgen de la Oliva en Alquerías.
Este centro de culto católico es un pequeño templo huertano que alberga a la patrona de la localidad. Se le llama "Virgen de la Oliva" porque, de acuerdo con lo que cuenta la leyenda, este símbolo religioso apareció bajo la tierra y junto a un olivo en el siglo XV.
El edificio destaca por su fachada azul y blanca. Es una iglesia simple con un estilo coherente con el entorno y con su historia. Si bien su aspecto parece reciente, esto se debe a una restauración que se llevó a cabo años atrás.
La Virgen de la Fuensanta se encuentra en este recorrido por el centenario de su coronación. "María no es una imagen inmóvil, sino una Madre viva. Y una madre no espera: sale al encuentro", explicaban desde el Obispado el pasado 21 de abril a esta redacción.
El trayecto comenzó el día 20 de este mes primaveral y se prolongará hasta el 14 de junio. Arrancó desde la Catedral de Murcia —sitio en el que permaneció durante toda la Semana Santa y Fiestas de Primavera— y acabará con la vuelta a su Santuario en Algezares.
Los últimos días ha visitado Los Dolores; Los Garres; San José de la Vega y algunas iglesias de Beniaján; San José Obrero, en el barrio de El Bojar; la ermita de San Blas y la parroquia del Cristo del Valle, en Torreagüera, y la ermita Nuestra Señora de la Huerta en Los Ramos.
Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta
En esta ocasión a Virgen saldrá a las seis de la tarde de la iglesia de Los Ramos y emprenderá el viaje hacia la ermita de la Virgen de la Oliva en Alquerías. El itinerario será el siguiente:
- Iglesia de los Ramos
- Avenida de Murcia RM -300
- Vereda del Chocolate
- Auxiliar del Reguerón
- Vereda del Chocolate
- Camino Viejo de Orihuela
- Calle Agustín Virgili
- Iglesia de Alquerías
El tráfico de todas estas vías se verá afectado por la peregrinación. Los agentes de la Policía Local de Murcia recomiendan, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), planificar con antelación las rutas y seguir las indicaciones para garantizar la seguridad.
Itinerario completo de la peregrinación de la Fuensanta
La Virgen visitará todas las pedanías de Murcia hasta el 14 de junio. Esta es la lista completa:
- 20 de abril: catedral de Los Dolores
- 21 de abril: Los Garres
- 22 de abril: San José de la Vega
- 23 de abril: parroquia de San Juan Bautista de Beniaján, pasando primero por otras dos iglesias del mismo pueblo: la de San Antonio de Padua, en el barrio de Villanueva, y la de la Sagrada Familia, en la plaza del escultor José Ortiz García.
- 24 de abril: la talla de la Fuensanta visitará otra parroquia de Beniaján, la de San José Obrero, en el barrio de El Bojar. Y después se dirigirá hacia la ermita de San Blas y a la parroquia del Cristo del Valle, en Torreagüera.
- 25 de abril: ermita Nuestra Señora de La Huerta de Los Ramos
- 26 de abril: ermita de la de la Virgen de la Oliva en Alquerías
- 27 de abril: Zeneta
- 28 de abril: ermita de La Basca de Beniel
- 29 de abril: ermita de El Secano de El Raal
- 30 de abril: Huerto Madre Esperanza de el Siscar
- 1 de mayo: ermita de El Calvario de Santomera
- 2 de mayo: ermita de El Campillo de Cobatillas
- 3 de mayo: ermita de San Cayetano de El Esparragal
- 4 de mayo: ermita de la Cueva de Monteagudo.
- 5 de mayo: Orilla del Azarbe
- 6 de mayo: Santa Cruz
- 7 de mayo: Llano de Brujas
- 8 de mayo: la ermita de los Remedios de Casillas
- 9 de mayo: Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos
- 10 de mayo: Zarandona
- 11 de mayo: Santiago y Zaraiche
- 12 de mayo: Cabezo de Torres
- 13 de mayo: Churra
- 14 de mayo: El Puntal
- 15 de mayo: Espinardo
- 16 de mayo: barrio de El Espíritu Santo y Santo Tomás de Aquino en Los Rectores.
- 17 de mayo: ermita de San Juan en Guadalupe
- 18 de mayo: La Arboraleja y La Albatalía
- 19 de mayo: Rincón de Beniscornia
- 20 de mayo: Universidad Católica San Antonio (UCAM)
- 21 de mayo: ermita de Nuestra Señora del Paso de La Ñora
- 22 de mayo: Javalí Viejo
- 23 de mayo: Javalí Nuevo
- 24 de mayo: Brigada Paracaidista y desde allí pasará por
- 25 de mayo: Sangonera la Seca
- 26 de mayo: La Asunción (Alcantarilla)
- 27 de mayo: en el barrio de San Roque (Alcantarilla)
- 28 de mayo: San Pedro (Alcantarilla) y Puebla de Soto
- 29 de mayo: La Raya
- 30 de mayo: Rincón de Seca
- 31 de mayo: residencia de mayores Hogar de Nazaret y ermita de Funes de Nonduermas
- 1 de junio: ermita de San Bartolomé, en el barrio de los Pedriñanes de Era Alta
- 2 de junio: ermita de Burgos de San Ginés
- 3 de junio: Sangonera La Verde
- Del 4 al 6 de junio: El Palmar
- 6 de junio: Aljucer
- 7 de junio: La Alberca
- 8 de junio: Santo Ángel (residencia Caser y colegio Cristo Crucificado Villa Pilar)
- 9 de junio: Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente,
- 10 de junio: residencia de ancianos Hogar de Betania (Los Alburquerques) y sede de Jesús Abandonado en Patiño
- 11 de junio: Santiago El Mayor
- 12 de junio: Barrio de El Progreso
- 13 de junio: seminario de Algezares
- 14 de junio: Santuario de Algezares
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