La Fuensanta visitará Alquerías este domingo: horario, recorrido y calles cortadas

El peregrinaje de la Virgen de la Fuensanta prosigue este domingo 26 de abril por la pedanía murciana de Alquerías. Concretamente, viajará hacia la ermita de la Virgen de la Oliva en Alquerías.

Este centro de culto católico es un pequeño templo huertano que alberga a la patrona de la localidad. Se le llama "Virgen de la Oliva" porque, de acuerdo con lo que cuenta la leyenda, este símbolo religioso apareció bajo la tierra y junto a un olivo en el siglo XV.

El edificio destaca por su fachada azul y blanca. Es una iglesia simple con un estilo coherente con el entorno y con su historia. Si bien su aspecto parece reciente, esto se debe a una restauración que se llevó a cabo años atrás.

La Virgen de la Fuensanta se encuentra en este recorrido por el centenario de su coronación. "María no es una imagen inmóvil, sino una Madre viva. Y una madre no espera: sale al encuentro", explicaban desde el Obispado el pasado 21 de abril a esta redacción.

El trayecto comenzó el día 20 de este mes primaveral y se prolongará hasta el 14 de junio. Arrancó desde la Catedral de Murcia —sitio en el que permaneció durante toda la Semana Santa y Fiestas de Primavera— y acabará con la vuelta a su Santuario en Algezares.

Los últimos días ha visitado Los Dolores; Los Garres; San José de la Vega y algunas iglesias de Beniaján; San José Obrero, en el barrio de El Bojar; la ermita de San Blas y la parroquia del Cristo del Valle, en Torreagüera, y la ermita Nuestra Señora de la Huerta en Los Ramos.

Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta

En esta ocasión a Virgen saldrá a las seis de la tarde de la iglesia de Los Ramos y emprenderá el viaje hacia la ermita de la Virgen de la Oliva en Alquerías. El itinerario será el siguiente:

Iglesia de los Ramos

Avenida de Murcia RM -300

RM -300 Vereda del Chocolate

Auxiliar del Reguerón

Vereda del Chocolate

Camino Viejo de Orihuela

Calle Agustín Virgili

Iglesia de Alquerías

El tráfico de todas estas vías se verá afectado por la peregrinación. Los agentes de la Policía Local de Murcia recomiendan, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), planificar con antelación las rutas y seguir las indicaciones para garantizar la seguridad.

Itinerario completo de la peregrinación de la Fuensanta

La Virgen visitará todas las pedanías de Murcia hasta el 14 de junio. Esta es la lista completa:

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