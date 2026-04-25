Pleno municipal
Vox pide que planten árboles "que no causen tanta alergia a los murcianos"
El Ayuntamiento indica que se ha utilizado una variedad de plátano de sombra que presenta una menor floración y que, además, se aplica un tratamiento inhibidor de la floración
Vox pide que cese la plantación del llamado plátano de sombra en Murcia y que se prioricen otras especies "que no causen tanta alergia a los murcianos". Aunque desde el Ayuntamiento indican que se ha utilizado una variedad piramidal de Platanus que presenta una menor floración que las variedades tradicionales y que, además, se aplica un tratamiento inhibidor de la floración.
Los de Abascal han registrado un ruego a la alcaldía para el próximo Pleno municipal con el objetivo de que en futuras actuaciones de plantación de arbolado urbano se empleen "otros tipos de arbolado que ofrezcan parecidas ventajas a las del plátano de sombra, pero sin sus inconvenientes irritantes y alergénicos", detallan en un comunicado.
En el escrito, desde Vox afirman que "es sabido que el plátano de sombra tiene un polen muy agresivo en términos alergénicos para el ser humano", pues desprende bolas de partículas y polen "que en Murcia, popularmente, se las conocía por 'bolas de pica-pica'" que son "extremadamente alergénicas y afectan, además de a la piel, a los ojos y al sistema respiratorio.
"Durante este mes de abril, por ejemplo, se ha procedido a la plantación de 24 ejemplares de plátano de sombra en la calle Batalla de las Flores. Los vecinos están preocupados por los posibles efectos adversos que esta especie puede ocasionar", detalló el concejal de Vox Fernando Sánchez-Parra.
En espuesta, desde el Ayuntamiento indicaron que "Vox vuelve a criticar sin base técnica", pues en el municipio se ha utilizado una variedad piramidal de Platanus que presenta una menor floración que las variedades tradicionales.
Además, el servicio municipal aplica un tratamiento inhibidor de la floración, dentro del contrato de mantenimiento, agregaron.
Asimismo, desde el Consitorio concretaron que los ejemplares de Platanus forman parte del plan foresta, que desde su puesta en marcha ha permitido plantar 36.841 árboles en todo el municipio de 243 tipos de arbolados distintos, mediante más de 2.500 actuaciones participativas en barrios y pedanías, que contribuyen a absorber más de 7,3 millones de kilos de dióxido de carbono.
"En definitiva, el equipo de Gobierno del PP sigue cumpliendo el compromiso asumido en 2023: frente a la estrategia arboricida del Partido Socialista y la pasividad cómplice de Vox, más árboles, más sombra, más biodiversidad y más salud urbana para hacer de Murcia una ciudad con más vida en sus calles y mejores espacios para los vecinos", concluyeron desde la Glorieta.
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