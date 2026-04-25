El proceso de regularización tensiona los servicios municipales en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha tramitado casi 1.500 solicitudes de informes de vulnerabilidad en el marco del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno estatal.

"Hemos notado la presión", afirmó la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, responsable de los 65 puntos de información y registro habilitados en el municipio (62 en barrios y pedanías y otros 3 en el casco urbano).

Desde el inicio del proceso de regularización hasta este jueves se han tramitado 1.463 solicitudes de informes de vulnerabilidad para transmitir a los servicios sociales municipales, un 70 por ciento más que las gestiones realizadas durante el mismo periodo del año pasado, concretó la edil del PP.

Además, López lamentó que este proceso "lo ha puesto en marcha el Gobierno de España y no les ha dado a los ayuntamientos ningún elemento para poder organizarse".

"Es necesario"

Los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Murcia presentarán sendas mociones en el próximo Pleno municipal relativas al proceso de regularización, adelantó Esther Nevado, concejala del PSOE, este viernes en rueda de prensa.

Mientras que la propuesta del PP advierte que este proceso es masivo, la iniciativa socialista pide apoyar el procedimiento y coordinarlo lo mejor posible, ya que "es un proceso que tensiona los servicios municipales, pero es necesario", declaró Nevado.

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La edil del PSOE también concretó que solicitar el informe de vulnerabilidad es un trámite "muy sencillo", que se hace "en 5 minutos" y "poniendo cruces", por lo que, si desborda al servicio municipal es por "falta de coordinación".