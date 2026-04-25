El Museo Arqueológico de Murcia expondrá el próximo miércoles documentos del monasterio de Santa Clara

La Región de Murcia tiene la suerte de tener una historia tan rica como larga en cuanto a cultura de todos los tipos. Desde dinosaurios hasta antiguas construcciones de Roma y Al Ándalus, por no hablar de la materia espacial.

Un ejemplo de esta riqueza es la próxima exposición que tendrá lugar en el Museo de Santa Clara, donde se mostrarán documentos de la historia del monasterio de Santa Clara la Real de Murcia desde la Edad Media y Moderna.

Se trata de once escritos facsimilares históricos pertenecientes a este centro religioso que embellecerán la muestra de arte sacro que expondrá el museo.

La inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 29 de abril sobre las siete de la tarde en el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia con la conferencia "Los pergaminos del monasterio de Santa Clara: historia y valor de un archivo", impartida por Javier Castillo Fernández, director del Archivo General de la Región de Murcia.

Tras la conferencia se visitará la sala del coro alto del museo para la inauguración de la muestra que contiene las ediciones facsimilares de los pergaminos. El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, resaltó que "estos documentos que se presentan son un rico testimonio escrito sobre la vida, la religiosidad y, sobre todo, la compleja economía de la comunidad de clarisas desde el siglo XIII hasta la primera Edad Moderna".

Contexto histórico

A través de una nota de prensa han destacado que la exposición relatará la vida en el monasterio. El día a día en este sitio, según aclaran, se caracterizaba por la estricta austeridad y pobreza, sustentada por las limosnas y la ayuda del Concejo murciano, aunque la adopción de la Regla Urbaniana les permitió paulatinamente contar con un modesto patrimonio.

Los documentos también reflejan este crecimiento: la recepción de dotes de hijas y viudas de la nobleza local, la posesión de bienes raíces en la huerta y el cobro de censos en dinero y en especie. Por otro lado, también revelan la crucial protección real, como el privilegio de Sancho IV o la carta de privilegio de las tercias de trigo concedida por los Reyes Católicos.

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La mejora administrativa a finales del siglo XV, con el nombramiento de mayordomos y la entrada en el convento de religiosas pertenecientes a conocidas familias, como los Pacheco o los Fajardo, marcó una inflexión, asegurando la supervivencia y el desarrollo del convento en los siglos venideros. En conjunto, informan, estos pergaminos son la crónica de cómo las clarisas tejieron su existencia en la trama social y económica de la Murcia bajomedieval.