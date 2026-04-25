La Fuensanta peregrina este sábado a Los Ramos: horario, recorrido y calles cortadas

El siguiente destino marcado en el mapa para la Virgen de la Fuensanta es la pedanía murciana Los Ramos donde tiene una cita con la ermita Nuestra Señora de La Huerta. La Morenica lleva de viaje desde el pasado 20 de abril con motivo del centenario de su coronación.

Los últimos días ha visitado Los Dolores, Los Garres, San José de la Vega y algunas iglesias de Beniaján, San José Obrero, en el barrio de El Bojar, la ermita de San Blas y la parroquia del Cristo del Valle, en Torreagüera.

Es necesario recordar que la Virgen estuvo hasta el pasado lunes en la Catedral de Murcia, sitio en el que pasó la Semana Santa y las Fiestas de Primavera. Todo esto en vísperas de comenzar con el recorrido en el que se encuentra actualmente y que se extenderá hasta el 14 de junio.

Este centenario que se está viviendo como un año jubilar --desde el domingo 19 de abril-- ha servido para realizar una colecta solidaria que recoge donativos para una 'corona de caridad' en colaboración con el proyecto Sheijná. Se trata de un programa destinado al acompañamiento y apoyo de jóvenes que sufren dependencias de varios tipos.

Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta a Beniaján

La Virgen de la Fuensanta saldrá a las siete de la tarde de la iglesia de Torreagüera y emprenderá su camino hacia la ermita de Nuestra Señora de la Huerta en la pedanía murciana Los Ramos. El itinerario será el siguiente:

Iglesia de Torreagüera

Calle Mayor

Carretera de San Javier RM-300

Iglesia de Los Ramos

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Asimismo, la Policía Local de Murcia informa, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), que durante el recorrido tendrán lugar cortes de tráfico puntuales en las calles por las que pasará.