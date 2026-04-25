Romería
La Fuensanta peregrina este sábado a Los Ramos: horario, recorrido y calles cortadas
La Virgen sigue visitando pedanías por el centenario de su coronación
El siguiente destino marcado en el mapa para la Virgen de la Fuensanta es la pedanía murciana Los Ramos donde tiene una cita con la ermita Nuestra Señora de La Huerta. La Morenica lleva de viaje desde el pasado 20 de abril con motivo del centenario de su coronación.
Los últimos días ha visitado Los Dolores, Los Garres, San José de la Vega y algunas iglesias de Beniaján, San José Obrero, en el barrio de El Bojar, la ermita de San Blas y la parroquia del Cristo del Valle, en Torreagüera.
Es necesario recordar que la Virgen estuvo hasta el pasado lunes en la Catedral de Murcia, sitio en el que pasó la Semana Santa y las Fiestas de Primavera. Todo esto en vísperas de comenzar con el recorrido en el que se encuentra actualmente y que se extenderá hasta el 14 de junio.
Este centenario que se está viviendo como un año jubilar --desde el domingo 19 de abril-- ha servido para realizar una colecta solidaria que recoge donativos para una 'corona de caridad' en colaboración con el proyecto Sheijná. Se trata de un programa destinado al acompañamiento y apoyo de jóvenes que sufren dependencias de varios tipos.
Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta a Beniaján
La Virgen de la Fuensanta saldrá a las siete de la tarde de la iglesia de Torreagüera y emprenderá su camino hacia la ermita de Nuestra Señora de la Huerta en la pedanía murciana Los Ramos. El itinerario será el siguiente:
- Iglesia de Torreagüera
- Calle Mayor
- Carretera de San Javier RM-300
- Iglesia de Los Ramos
Asimismo, la Policía Local de Murcia informa, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), que durante el recorrido tendrán lugar cortes de tráfico puntuales en las calles por las que pasará.
Peregrinación de la Fuensanta
- 20 de abril: catedral de Los Dolores
- 21 de abril: Los Garres
- 22 de abril: San José de la Vega
- 23 de abril: parroquia de San Juan Bautista de Beniaján, pasando primero por otras dos iglesias del mismo pueblo: la de San Antonio de Padua, en el barrio de Villanueva, y la de la Sagrada Familia, en la plaza del escultor José Ortiz García.
- 24 de abril: la talla de la Fuensanta visitará otra parroquia de Beniaján, la de San José Obrero, en el barrio de El Bojar. Y después se dirigirá hacia la ermita de San Blas y a la parroquia delCristo del Valle, en Torreagüera.
- 25 de abril: ermita Nuestra Señora de La Huerta de Los Ramos
- 26 de abril: ermita de la de la Virgen de la Oliva en Alquerías
- 27 de abril: Zeneta
- 28 de abril: ermita de La Basca de Beniel
- 29 de abril: ermita de El Secano de El Raal
- 30 de abril: Huerto Madre Esperanza de el Siscar
- 1 de mayo: ermita de El Calvario de Santomera
- 2 de mayo: ermita de El Campillo de Cobatillas
- 3 de mayo: ermita de San Cayetano de El Esparragal
- 4 de mayo: ermita de la Cueva de Monteagudo.
- 5 de mayo: Orilla del Azarbe
- 6 de mayo: Santa Cruz
- 7 de mayo: Llano de Brujas
- 8 de mayo: la ermita de los Remedios de Casillas
- 9 de mayo: Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos
- 10 de mayo: Zarandona
- 11 de mayo: Santiago y Zaraiche
- 12 de mayo: Cabezo de Torres
- 13 de mayo: Churra
- 14 de mayo: El Puntal
- 15 de mayo: Espinardo
- 16 de mayo: barrio de El Espíritu Santo y Santo Tomás de Aquino en Los Rectores.
- 17 de mayo: ermita de San Juan en Guadalupe
- 18 de mayo: La Arboraleja y La Albatalía
- 19 de mayo: Rincón de Beniscornia
- 20 de mayo: Universidad Católica San Antonio (UCAM)
- 21 de mayo: ermita de Nuestra Señora del Paso de La Ñora
- 22 de mayo: Javalí Viejo
- 23 de mayo: Javalí Nuevo
- 24 de mayo: Brigada Paracaidista y desde allí pasará por
- 25 de mayo: Sangonera la Seca
- 26 de mayo: La Asunción (Alcantarilla)
- 27 de mayo: en el barrio de San Roque (Alcantarilla)
- 28 de mayo: San Pedro (Alcantarilla) y Puebla de Soto
- 29 de mayo: La Raya
- 30 de mayo: Rincón de Seca
- 31 de mayo: residencia de mayores Hogar de Nazaret y ermita de Funes de Nonduermas
- 1 de junio: ermita de San Bartolomé, en el barrio de los Pedriñanes de Era Alta
- 2 de junio: ermita de Burgos de San Ginés
- 3 de junio: Sangonera La Verde
- Del 4 al 6 de junio: El Palmar
- 6 de junio: Aljucer
- 7 de junio: La Alberca
- 8 de junio: Santo Ángel (residencia Caser y colegio Cristo Crucificado Villa Pilar)
- 9 de junio: Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente,
- 10 de junio: residencia de ancianos Hogar de Betania (Los Alburquerques) y sede de Jesús Abandonado en Patiño
- 11 de junio: Santiago El Mayor
- 12 de junio: Barrio de El Progreso
- 13 de junio: seminario de Algezares
- 14 de junio: Santuario de Algezares
- Asaltan dos joyerías de Nueva Condomina: la Policía busca a una banda de ladrones profesionales que desvalijaron los establecimientos en minutos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
- Lluvia de barro con riesgo de tormentas y granizo este viernes en la Región de Murcia
- El restaurante de La Manga que llamó a Chicote desesperado y terminó irreconocible: ¿Sigue abierto?
- Iñaki ‘Uoho’ Antón: 'Con sesenta tacos si no has aprendido algo o estás perdiendo el tiempo o viendo demasiado fútbol”
- Planes del fin de semana en la Región: de los pianos al aire libre de Murcia al medievo de Cieza
- El Consejo de Ministros inicia los trámites para expropiar casi 3.000 metros del camping de El Portús en Cartagena
- San Javier impedirá la construcción de viviendas en su parte de La Manga: solo se podrán levantar alojamientos turísticos