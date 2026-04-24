Administración local
Vox pide más policías y cámaras de seguridad en Murcia para actuar contra los gorrillas
Los de Abascal señalan la avenida del Río Segura, Puerta Nueva, Isaác Albéniz y el aparcamiento disuasorio del Paseo del Malecón como "zonas críticas"
Vox vuelve a poner el foco en los gorrillas con la nueva propuesta que defenderá en el Pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Murcia.
Durante la sesión plenaria, los de Abascal pedirán aumentar la plantilla de la Policía Local con 600 nuevos efectivos, cifra que doblaría el número actual para "asegurar así la vigilancia efectiva y el control de las calles afectadas por los gorrillas", detallan en un comunicado en el que agregan que, además, habría que dotar a los nuevos agentes de los medios materiales necesarios.
Asimismo, la iniciativa de Vox plantea la instalación de cámaras de seguridad "de carácter no recaudatorio, situadas en muchos puntos conflictivos de la ciudad".
Puntos "críticos"
Desde Vox lamentan que el PP "no ha hecho nada para erradicar este problema en muchas zonas críticas de aparcamiento de Murcia" y que "los gorrillas ilegales proliferan ante la inacción y la incompetencia del equipo Gobierno local para prestar un servicio básico a los murcianos, como es la seguridad en las calles".
Aunque "son muchas las zonas afectadas por esta mancha delincuencial que se extiende sobre el mapa de Murcia", indican desde Vox, "cabe destacar la avenida del Río Segura, Puerta Nueva, Isaác Albéniz y el aparcamiento disuasorio del Paseo del Malecón".
Por último, desde Vox señalan que la ciudadanía se ve obligada a "pagar una cantidad abusiva de dinero de la ORA a cambio de un tiempo insuficiente gracias al nuevo servicio de estacionamiento regulado" y, "encima, los murcianos deben pagar, además, por su propia protección o la de su vehículo un pellizco o 'pizzo' a los gorrillas".
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a 30 minutos de la capital, con una fiesta única en la Región
- El Arco Noroeste cumple un mes: más fluidez en el Nudo de Espinardo, 'menos estrés' y ahorro de tiempos para conductores y transportistas
- Nunca antes visto en Murcia: abre una nueva heladería que une café de especialidad, dulces premium y 'gelato' artesanal
- La Policía busca a Paco, un vecino desaparecido en Jumilla: se fue en su coche y se pierde su rastro
- Alicia Rubio o Samuel Baixauli: el nombre del nuevo rector se decidirá la próxima semana
- Una minidana tuerce el tiempo en la Región con lluvias y viento: esta es la previsión de la Aemet para los próximos días
- Así cambian las líneas de autobús en Murcia: refuerzos y cambios de recorrido
- El Ministerio ya tiene a las empresas que ejecutarán el primer tramo del Arco Norte de Murcia