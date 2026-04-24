La tasa de ocupación de la vía pública por obras en Murcia "genera dudas y repercute en el precio de la vivienda", advierte el PSOE

La tasa que se cobra por ocupar la vía pública con materiales de obra "genera dudas, desigualdades y costes añadidos que acaban repercutiendo en el precio final de la vivienda", advirtió el concejal del Grupo Municipal Socialista Andrés Guerrero, quien defenderá una moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Murcia para revisar dicho tributo.

La propuesta del PSOE solicita que se actualice cuanto antes el informe técnico y económico que sustenta las tarifas actuales, con el fin de comprobar si responden al uso efectivo del espacio público. "Es fundamental revisar si estos importes están justificados y garantizar, además, que dicho informe se facilite a todos los grupos municipales con total transparencia", señaló Guerreo.

Además, el edil del PSOE plantea en su moción que la ordenanza deje claro qué superficie debe cobrarse en cada caso, que se eviten situaciones de doble pago cuando coinciden vallas y contenedores en un mismo espacio y que la categoría fiscal de cada calle pueda consultarse fácilmente antes de realizar la autoliquidación.

Devolución del dinero y bonificaciones

Igualmente, la propuesta socialista contempla la implantación de un procedimiento ágil para devolver el dinero pagado de más cuando una obra termine antes del plazo previsto.

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Para finalizar, el edil socialista solicitará que se estudie la posibilidad de implantar bonificaciones para las obras de rehabilitación de vivienda habitual y para la promoción de vivienda protegida, al entender que "no tiene sentido aplicar el mismo trato a una pequeña reforma doméstica que una gran promoción privada".