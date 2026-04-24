Sebastián Ramallo: "La recuperación del Teatro Romano fue la recuperación de la identidad de Cartagena"

Recientemente se ha anunciado que dará nombre al ‘parque cornisa’, la zona verde diseñada por Rafael Moneo que corona el Teatro Romano de Cartagena. ¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Estoy enormemente agradecido y sorprendido, la verdad. Para mí es significativo, porque el ‘parque cornisa’, más allá de una zona verde, es un parque arqueológico, rodea al propio Teatro por la parte superior y contiene restos bastantes importantes como las grutas de un santuario púnico o un aljibe que fue más tarde reutilizado como vivienda. En él se ha integrado parte de la muralla que cercaba la ciudad en época púnica primero, y más tarde romana.

Usted ha sido una de las figuras clave en el descubrimiento, datación y excavación del Teatro Romano de Cartagena.

Mi intervención en este proyecto comenzó en el año 1988, con una primera campaña en la que contamos con muy pocos medios y que coincidió con los trabajos de excavación de la muralla púnica de Cartagena. Ya unos años antes se habían hecho unos sondeos en la zona, pero al reducirse a solares que quedaban superpuestos al teatro, no se tenía una perspectiva amplia de lo que en realidad había ahí debajo. De hecho, la idea inicial era de que se tratase de un templo romano, debajo de la Iglesia de Santa María, algo que se descartó cuando fueron apareciendo una serie de elementos que no concordaban con lo que se entendía con un templo, y sí con un edificio ligado al espectáculo. Elementos como los capiteles, cuyas dimensiones eran diferentes a las que se daban en los templos de carácter religioso. También dedicatorias, como la encontrada a Caio César, el nieto de Augusto, y por lo que sabemos en esos momentos aún no se dedicaban templos al Emperador. Pero concretar esa identificación con el teatro no fue fácil, pues los trabajos de excavación se iniciaron por la parte del escenario, y no por el graderío, que sí que nos hubiese hecho saber desde el primer momento que se trataba sin lugar a dudas de un teatro.

¿Cómo vivió ese momento en el que dijo "aquí hay un teatro"?

Es curioso porque estos trabajos de excavación se plantearon inicialmente como una posibilidad para contar en Cartagena con un espacio urbano amplio en el que poder intervenir y excavar restos antes de plantearnos que ahí debajo podía haber un teatro. Hay que tener en cuenta que, cuando se nos ofrece la posibilidad de llevar a cabo las excavaciones, somos conscientes del emplazamiento estratégico que este lugar suponía en el casco antiguo de la ciudad, pues se encontraba en la ladera del cerro de la Concepción y muy cerca del puerto.

Su trayectoria profesional le ha convertido en una de las voces autorizadas en arte romano y el origen de Carthago Nova.

Siempre he intentado desarrollar líneas de investigación novedosas. Inicialmente, ligado al estudio de Carthago Nova, me centré en los mosaicos romanos, sacando a la luz fragmentos de pavimento republicano, del siglo II y I A. C., prácticamente inéditos en el ámbito de la arqueología española. Mi otra línea de investigación ha sido el estudio de la transformación e integración de los santuarios ibéricos en la sociedad romana. Ya en los últimos años, y con más de 30 años dedicados a todos los trabajos en el Teatro Romano de Cartagena que aún continúa, hemos desarrollado un proyecto multidisciplinar sobre la restitución del paleopaisaje y el paleoambiente en Cartagena y su entorno, permitiéndonos restituir la vegetación de los últimos 7.500 años.

Desde 2002 catedrático de Arqueología en la Universidad de Murcia, cursó estudios en Historia en la institución académica. ¿De dónde le viene esa afición por echar la vista atrás?

Ya durante el Bachillerato tuve dos profesores excepcionales de Latín y Griego, que me inculcaron esa afición por la antigüedad clásica. Mi intención era cursar estudios de Filología Clásica, pero cuando comencé con Historia, tuve la suerte de que en mi primer año de carrera vino a Murcia como catedrática de Arqueología la profesora Ana María Muñoz Amilibia, una auténtica maestra para estas generaciones y quien sentó las bases de toda la arqueología murciana. Propusimos desde el propio estudiantado la implantación de una especialidad de Historia Antigua y Arqueología, que acabó implantándose en el 78. Fueron unos años intensos y complejos, sin duda, pues yo entré en la Universidad en el año 75, pocas semanas antes de la muerte de Franco. Pero lo recuerdo como un momento de transformación, apasionante y de mucha inquietud.

¿Cuál diría que es el principal valor del Teatro Romano de Cartagena, y qué podemos seguir descubriendo de él?

Además de como recurso turístico y principal motor dinamizador del patrimonio de Cartagena, el principal valor que tiene para mí es el de memoria e identidad, de cara a recuperar ese orgullo de Cartagena de su pasado histórico. Para mí, una de las mayores satisfacciones de todo este proceso del descubrimiento y trabajos en el Teatro Romano es ese cambio de percepción de la propia sociedad cartagenera hacia su patrimonio; del desinterés lógico a un entusiasmo y orgullo notable. La recuperación del Teatro Romano fue la recuperación de la identidad de Cartagena. Y afortunadamente, aún queda mucho por saber, pues la superficie del Pórtico, que se está excavando actualmente, es de unos 5.000 metros de superficie, la misma que la del Teatro. Falta por conocer ese espacio central que tradicionalmente se han interpretado como espacios ajardinados.