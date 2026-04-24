San Esteban no frena la obra tras el hallazgo del dromedario

El hallazgo de restos de dromedario en el yacimiento de San Esteban, en Murcia, no alterará por ahora su desarrollo. Así lo asegura Clemente Sánchez, director arqueológico de la obra, que sostiene que “en principio, el plan de obra sigue siendo el mismo” pese al impacto que ha generado el descubrimiento.

En ese marco, precisa que el proyecto cuenta con “margen de maniobra” para adaptar determinadas decisiones técnicas si aparecen elementos que exijan una revisión, incluso con la posibilidad de desplazar algunos apoyos. Aun así, insiste en que los hallazgos registrados hasta el momento no van a modificar la planificación general. “El proceso no se detiene”, resume, ya que el equipo puede continuar trabajando en otras áreas del yacimiento mientras se adoptan decisiones sobre elementos singulares que vayan apareciendo.

El responsable de la obra destaca, además, que esa toma de decisiones se realiza de forma coordinada entre distintos perfiles. Junto al equipo de excavación, señala, intervienen también técnicos, restauradores e ingenieros, lo que permite responder con flexibilidad a los hallazgos sin paralizar la intervención.

Un "pequeño" descubrimiento

Por su parte, destaca la excepcionalidad del descubrimiento, al recordar que existen muy pocos restos óseos de dromedario documentados en el sur de la Península Ibérica. Aun así, no descarta que puedan aparecer más evidencias en las próximas semanas o durante el estudio posterior de laboratorio.

Además, una primera comparativa con publicaciones especializadas permite apuntar que los restos hallados corresponderían a un ejemplar de pequeño tamaño y probablemente no del todo adulto. Por el contrario, con las piezas localizadas hasta ahora no puede determinarse el sexo del animal al no pertenecer a ninguna zona que facilite este dato.

Para él, lo que sí permite afirmar ya el hallazgo es que el dromedario formó parte del elenco animal presente en la Murcia andalusí. A partir de ahí, insiste, será el trabajo de gabinete —limpieza, inventario, dibujo y estudio detallado de los materiales— el que termine de situar el verdadero alcance científico del descubrimiento.

En ese sentido, el director de la intervención no descarta nuevas sorpresas. “En arqueología”, recuerda, “todos los días” se puede encontrar información inesperada.