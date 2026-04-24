El PSOE pide que los aires acondicionados de colegios de Murcia pagados por las familias pasen a ser públicos

El PSOE propone que los aires acondicionados de los colegios de Murcia pagados por las familias pasen a formar parte del inventario municipal. La moción que se debatirá en el próximo Pleno municipal fue presentada este viernes por la edil socialista Esther Nevado, el mismo día en el que el Ayuntamiento anunció que se ha adjudicado el contrato para instalar 31 toldos en 29 centros educativos de todo el municipio.

La idea es que el Ayuntamiento regularice los equipos sufragados por las AMPAs de los colegios públicos y, con este cambio de titularidad, los aparatos entrarían tanto en el contrato de mantenimiento como en la póliza de seguros del Ayuntamiento.

"Las familias ya han pagado la climatización para evitar que sus hijos sufran condiciones inhumanas en las aulas, y no pueden cargar también con la responsabilidad si algo falla", declaró la edil socialista, "porque si hay una avería, una sobrecarga, un incendio o cualquier incidencia con estos equipos, esa responsabilidad no puede acabar recayendo sobre quienes lo único que han hecho es intentar que sus hijos estén en clase en condiciones dignas”, agregó.

Consumo eléctrico

Asimismo, desde el PSOE afirman que, además de asumir el coste de los equipos, en ocasiones las familias también se tienen que hacer cargo del consumo eléctrico necesario para que puedan funcionar".

Y "ni el Ayuntamiento ni la Comunidad pueden seguir mirando hacia otro lado mientras madres y padres se ven obligados a dar solución a un problema que tendría que estar resuelto desde lo público", remarcó Nevado.

Y a esto se suma que algunos sistemas eléctricos de centros educativos no soportan tener encendidos varios aires acondicionados a la vez.

Medidas

La moción socialista plantea que el Consistorio murciano ponga en marcha un procedimiento abreviado para aceptar la cesión de los equipos instalados por las AMPAs e incorporarlos al inventario municipal de instalaciones.

Además, la iniciativa incluye la puesta en marcha de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a cargo de los servicios técnicos municipales, con revisiones periódicas, limpieza e higienización de filtros, recarga de gas y control del estado de los equipos.

Y, en aquellos casos en los que los equipos son antiguos, ineficientes o inseguros, la moción socialista plantea también su sustitución.

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Por último, desde el PSOE reclaman, tanto al equipo de Gobierno local como a la Consejería de Educación de la CARM, que establezcan un marco de coordinación y financiación estable para garantizar la climatización integral de los centros educativos de Murcia.