Las lluvias alargan las obras en la avenida Miguel Indurain en Murcia

Las lluvias alargan las obras que se acometen en la avenida Miguel Indurain de Murcia para reparar el hundimiento de un colector subterráneo, según informaron fuentes de Aguas de Murcia a La Opinión.

Con este retraso, la fecha estimada para el restablecimiento del tráfico en todo el ancho de la vía, que en un inicio era mediados de junio, pasa ahora a ser a mediados de septiembre, detalló la empresa municipal.

Aunque los trabajos continúan su curso y la próxima semana se instalarán los micropilotajes -es decir, los elementos de cimentación- del nuevo colector. De hecho, este trabajo estaba previsto para esta misma semana, pero "se ha traslado a la siguiente por seguridad", aseguraron, pues se prevén precipitaciones.

Así, hay que revisar el plan de seguridad, "que requiere algunos cambios", y "lo importante es hacer esto con todas las garantías de seguridad para los trabajadores", indicaron desde Aguas de Murcia.

Hundimiento

Hace ya cinco meses que la avenida Miguel Indurain sufrió el hundimiento de un colector subterráneo, en concreto, el viernes 12 de diciembre, en el tramo comprendido entre la rotonda Homenaje a los Poetas y la rotonda de la avenida del Rocío.

Como ya informó este diario, "la causa más plausible de que la tierra se viniera abajo podría estar vinculada a un terremoto", el ocurrido el pasado 9 de diciembre, señalaron desde el Consistorio, y el temblor "habría desplazado las dovelas superiores del colector y generado filtraciones de agua con arrastre de finos, afectando al terreno sobre la calzada".

Una reparación "compleja"

Desde entonces, quedó suspendida la circulación en la vía, uno de los principales ejes de comunicación norte-sur de la ciudad de Murcia, y desde un inicio el Ayuntamiento advirtió que la reparación supondría, "una actuación de gran envergadura y complejidad", pues por esta vía pasan entre el 40 y el 50 por ciento de las aguas residuales urbanas.

A ello, se suma la profundidad de la avería -de entre 7 y 8 metros- y los episodios de lluvias que ha vivido el municipio y han retrasado los trabajos de los técnicos municipales y Aguas de Murcia.

Cabe recordar que el Consejo de Administración ya aprobó la modificación del plan de inversiones de Aguas de Murcia hasta 2027, así como un presupuesto de más de 3 millones de euros para la rehabilitación integral de esta infraestructura.

Otras actuaciones

En paralelo a las obras para instalar el nuevo colector, se impermeabilizará la zona afectada, en concreto, en el tramo que va desde la avería hasta la rotonda Homenaje a los Poetas, hacia el sur, así como otro tramo desde la avería hacia el norte.

Por otro lado, "la inyección de resina para la rehabilitación del colector desde la avería hasta Los Poetas ha seguido su curso según lo previsto", agregaron.

Asimismo, los trabajos se deben coordinar con las actuaciones que Red Eléctrica desarrolla en el municipio para asegurar el suministro eléctrico, durante las cuales se corta la luz y, por ello, se actúa durante la noche para reducir las molestias a la ciudadanía.

La previsión de Aguas de Murcia, por el momento, es restablecer el tramo afectado a mediados de septiembre, aunque los tiempos dependen del clima porque "la prioridad es mantener el servicio", detallaron desde la empresa municipal.