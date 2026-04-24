La Fuensanta peregrina este viernes a Torreagüera: horario, recorrido y calles cortadas

La Morenica continuará este viernes su periplo por Beniaján y posteriormente visitará Torreagüera, como parte de su peregrinación por las pedanías de Murcia. La Virgen de la Fuensanta, tras visitar Los Dolores, Los Garres, San José de la Vega y algunas iglesias de Beniaján, se dispone este viernes, 24 de abril, a encaminarse a otra parroquia de esta última localidad, la de San José Obrero, en el barrio de El Bojar, para después dirigirse hacia la ermita de San Blas y a la parroquia del Cristo del Valle, en Torreagüera.

La patrona de Murcia, que se encontraba hasta el pasado lunes en la Catedral desde que fue bajada de su Santuario en Algezares a finales de febrero para pasar allí la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, estará de viaje del 20 de abril al 14 de junio en la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas, bajo el lema 'Reina de nuestras almas', con motivo de la conmemoración del centenario de su coronación.

La primera parada de la Morenica fue Los Dolores, después Los Garres, San José de la Vega y Beniaján. Este viernes, a partir de las 19.00 horas, la Virgen será trasladada en romería hasta Torreagüera, donde visitará la ermita de San Blas, el Centro de Mayores y la parroquia del Cristo del Valle, pero antes pasará también por la iglesia de San José Obrero de Beniaján.

Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta a Beniaján

La Virgen de la Fuensanta saldrá a las 19.00 horas desde Beniaján hacia Torreagüera y seguirá el siguiente itinerario:

Iglesia Beniaján

Avenida Fabián Escribano

Calle Estación

Calle Federico Guirao

Avenida de la Ciudad de Murcia

Iglesia San José Obrero

Avenida de la Ciudad de Murcia

Camino de Monteazahar

Calle Palmeral

Ermita de San Blas

Avenida de San Javier (RM-300)

Calle Mayor (RM-300)

Centro de Mayores

Calle Mayor (RM-300)

Iglesia Torreagüera

Así, a partir de las siete de la tarde el tráfico en dichas vías se verá cortado con motivo de la peregrinación. La Policía Local de Murcia ha establecido un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad en la zona y recomienda a los usuarios planificar su ruta y seguir las indicaciones de los agentes.