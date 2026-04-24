La basílica paleocristiana de Algezares se abre a los estudiantes

La conservación de la basílica paleocristiana de Algezares no se limita a las labores periódicas de limpieza, desbroce y mantenimiento que financia el Gobierno regional, sino que también se abre al ámbito educativo a través del trabajo que desarrolla el alumnado del IES La Basílica. Los estudiantes de 1º de Bachillerato de Latín participan en un proyecto que convierte el yacimiento en un aula al aire libre, donde aprenden a interpretar sus restos, estudian la transición del mundo romano al cristianismo y elaboran materiales divulgativos para acercar este patrimonio a la comunidad.

El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, mantiene su compromiso con la conservación de la basílica paleocristiana de Algezares mediante una inversión anual de 18.000 euros destinada a labores de limpieza, desbroce y mantenimiento del yacimiento que se realizan de forma periódica a lo largo del año.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, visitó esta semana el enclave junto al equipo técnico del servicio de Patrimonio Histórico, acompañado por alumnado y profesorado del IES La Basílica, en una jornada que puso en valor tanto la importancia histórica del yacimiento como su potencial educativo.

Durante la visita, el director general subrayó que “la conservación del patrimonio no solo pasa por grandes intervenciones, sino también por un mantenimiento constante que garantice la protección de los restos y su transmisión a las generaciones futuras”. En este sentido, recordó que la Comunidad destina alrededor de 18.000 euros anuales a trabajos de limpieza y desbroce del yacimiento que se llevan a cabo varias veces al año para evitar su deterioro.

La basílica paleocristiana de Algezares, situada en el paraje del Llano del Olivar, constituye uno de los principales testimonios del cristianismo rural en la Antigüedad Tardía, entre los siglos VI y VII. El conjunto presenta una planta alargada con ábside semicircular y diversas estancias anexas, entre las que destaca un baptisterio independiente de planta octogonal con pila de inmersión, elemento clave que evidencia la existencia de una comunidad cristiana organizada y un centro litúrgico plenamente funcional.

Además de su valor histórico y arqueológico, la visita sirvió para poner en valor el proyecto educativo impulsado por el IES La Basílica de Algezares, desarrollado por Stefania Rusconi en el marco de su trabajo fin de Máster en Formación del Profesorado. Esta iniciativa, dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato de Latín, aborda la transición del mundo romano al cristianismo a través del estudio del yacimiento.

El proyecto incluye la realización de actividades in situ, permitiendo a los estudiantes conocer directamente el enclave, interpretar sus elementos arquitectónicos y elaborar materiales divulgativos dirigidos a la comunidad.

El director general destacó que “este tipo de iniciativas son un ejemplo claro de cómo el patrimonio puede convertirse en una herramienta educativa de primer nivel, acercando la historia a los jóvenes de una forma práctica y participativa y fomentando el respeto y la valoración de su entorno más cercano”.

Con este tipo de actuaciones, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio cultural y su integración en la vida social y educativa de la Región de Murcia, apostando por modelos que combinan protección, divulgación y participación ciudadana.