Así avanzan las obras de Red Eléctrica en Ronda Sur: 160 metros ya liberados

Las obras en Ronda Sur se intensificaron desde la semana pasada y ya se han liberado los primeros 160 metros de zanja asfaltados tras la bajada de la autovía, informó este viernes la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno local.

Las actuaciones que Red Eléctrica ejecuta en Ronda Sur para asegurar el suministro eléctrico en el municipio provocaron un "colapso en una de las entradas principales de la ciudad de Murcia", lamentó la también concejala de Fomento y Patrimonio.

Por ello, en la última comisión de seguimiento de los trabajos, celebrada el jueves de la semana pasada, se aprobó un plan de aceleración de las obras que redujo en seis semanas el plazo estimado de los trabajos.

Así, las obras que en un inicio terminarían a mediados de junio en Ronda Sur ahora concluirán a finales de este mes de abril.

Próximas actuaciones

A los 160 metros ya liberados se unirán este sábado otros 115 metros adicionales en dirección a la semiglorieta de Patiño, aunque sin llegar a ella, concretaron desde Red Eléctrica a La Opinión. Y después las actuaciones de asfaltado de las zanjas continuarán hasta llegar al camino de la Fuensanta, ya la próxima semana.

Asimismo, las actuaciones que se desarrollan en Los Dolores "avanzan según lo previsto" entre la calle Virgen de los Dolores y la calle Mayor, el primer tramo de los trabajos, concretó la vicealcaldesa, mientras que las obras en el segundo tramo iniciarán este mismo viernes.

En paralelo, el Ayuntamiento ha requerido formalmente a Red Eléctrica que les faciliten los ensayos de calidad del pavimento que miden aspectos como la densidad y la compactación, una petición "habitual" durante unas obras que se realiza "de forma preventiva", matizó Pérez.

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El objetivo final de los trabajos de Red Eléctrica es unir la nueva subestación eléctrica que se instalará en Espinardo con las ya existentes en el sur del municipio mediante una línea de alta tensión de 11,2 kilómetros, proyecto que permitirá el desarrollo comercial y residencial del municipio de Murcia.