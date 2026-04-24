Casi 30 colegios de Murcia y pedanías estrenarán toldo

El llamado plan sombra da "un paso importantísimo" con la adjudicación del contrato para instalar 31 toldos en 29 colegios de Murcia y pedanías. Así lo anunció la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, tras la Junta de Gobierno local celebrada este viernes, el mismo día en el que el PSOE pidió que los aires acondicionados de centros educativos adquiridos por las familias pasen a ser de titularidad municipal mediante una cesión.

El contrato, con un presupuesto de cerca de 340.000 euros, permitirá generar en total 3.000 metros cuadrados y beneficiará a unos 10.000 alumnos, pues los elementos de sombra permiten "ampliar el uso educativo, deportivo y social fuera del horario lectivo", resaltó la concejala.

Del total de los 31 toldos previstos, 27 están destinados a colegios de pedanías y el resto a centros del casco urbano. Además, dos centros de El Palmar, los CEIP Pintor Pedro Cano y Ciudad de la Paz, contarán con dos toldos cada uno pues cuentan con mayor superficie que otros centros y, por tanto, con más alumnos matriculados.

Distribución

Los toldos que se instalarán serán 18 fijos y 13 móviles, y cada uno de ellos genera unos 100 metros cuadrados de sombra.

Los 18 toldos tipo vela se van a instalar en 17 colegios ubicados en pedanías, y uno en la ciudad. Estos toldos son estructuras fijas de lona tensada que se colocan en altura y proporcionan sombra permanente, similares a grandes "velas" que protegen del sol de forma continua.

CEIP Juan XXIII El Ranero, con 661 alumnos

CEIP Francisco Giner de los Ríos (Santiago el Mayor), con 117 alumnos

CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar), con 413 alumnos

CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar), con 419 alumnos

CEIP Escuelas Nuevas (El Palmar), con 411 alumnos

CEIP Pedro Pérez Abadía (Espinardo), con 237 alumnos

CEIBas Salzillo (Espinardo), con 70 alumnos

CEIP San Juan Bautista (Alquerías), con 165 alumnos

CEIP María Auxiliadora (Cabezo de Torres), con 34 alumnos

CEIP Virgen de la Fuensanta (La Alberca), con 288 alumnos

CEI La Naranja (Beniaján), con 78 alumnos

CEIP Antonio Díaz (Los Garres), con 474 alumnos

CEIP Francisco Salzillo (Los Ramos), con 304 alumnos

CEIP Contraparada (Javalí Nuevo), con 206 alumnos

CEIP Maestro Enrique Laborda (Los Dolores), con 207 alumnos

CEIP Vicente Medina (Sangonera la Seca, con 96 alumnos

CEIP Virgen de Guadalupe (Guadalupe), con 800 alumnos

CEIP Juan Carlos I (Llano de Brujas), con 450 alumnos

Los 13 toldos tipo guía correderos están previstos en 10 colegios de pedanías, y tres en el casco urbano. Estas estructuras se pueden abrir o cerrar según se necesite, por lo que permiten regular la sombra en función del momento del día o de las condiciones meteorológicas.

CEIP Juan de la Cierva (Casillas), con 462 alumnos CEIP Los Álamos (El Carmen), con 215 alumnos CEIP Nicolás de las Peñas (Murcia), con 149 alumnos CEIP Andrés Baquero (Murcia), con 155 alumnos CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar), con 413 alumnos CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar), con 419 alumnos CEIP Ramón Gaya (Puente Tocinos), con 211 alumnos CEIP Francisco Noguera Saura (San José de la Vega), con 307 alumnos CEIP San Félix (Zarandona), con 349 alumnos CEIP Carolina Codorniu (Churra), con 533 alumnos CEIP Rafael Nicolás Raya (Sangonera la Verde), con 513 alumnos CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta (Beniaján), con 418 alumnos CEIP Torreteatinos (El Raal), con 161 alumnos

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La edil del ramo también recordó que a inicio de curso se estrenaron 40 toldos y que hay otros 12 en tramitación. Así, en los dos años de legislatura se ha actuado en un total de 84 centros educativos, con una inversión que alcanza el millón de euros.