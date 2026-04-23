Vandalizan el Monumento a los Derechos Humanos de Santo Domingo en Murcia con palabras obscenas y caritas sonrientes

La teoría de las ventanas rotas establece que vandalismo llama a vandalismo: si hay un grafiti, algo roto, algo sucio, y no se arregla, se fomenta el comportamiento incívico, al transmitir sensación de abandono. Esto es: genera un efecto dominó que llama a destrozos mayores y hasta violencia, ante la sensación de impunidad.

Es lo que está pasando con el Monumento a los Derechos Humanos, el conjunto de bronce que hizo Mariano González Beltrán y que se encuentra en la céntrica plaza de Santo Domingo. Las esculturas llevan tiempo con pintadas, algunas de ellas obscenas, y, dado que no se limpia, cada vez hay más, ha podido comprobar este diario.

Detalle de una de las figuras del Monumento a los Derechos Humanos, el Martes Santo por la noche. / A. L. H.

Por ejemplo, el Martes Santo por la noche, cuando Nuestro Padre Jesús del Rescate procesionaba por el citado enclave, en las figuras humanas en círculo del monumento se apreciaban caritas sonrientes y palabras como 'polla'.

A la semana siguiente, había leyendas a priori sin sentido (como 'Johnny Rebel, Teddy Boy, Rock & Roll'), aunque posiblemente signifiquen algo para quienes las han escrito, así como dibujos de cabezas de gatos y otros animales. En la entrepierna de una de las figuras se aprecia el dibujo de un pene.

El Monumento a los Derechos Humanos, fotografiado el día antes del Bando de la Huerta. / Juan Carlos Caval

Este diario se puso en contacto con el Consistorio capitalino para preguntar si se va a proceder a la limpieza del monumento. Desde la Glorieta apuntaron que "el Ayuntamiento ya está trabajando en ello y se ha puesto en contacto con el autor de la obra para coordinar los aspectos técnicos necesarios para su correcta intervención".

Al hilo, desde el equipo de Gobierno de Ballesta remarcaron que "el objetivo es disponer de información precisa sobre los materiales y las técnicas más adecuadas, de forma que cualquier actuación se realice conforme a criterios de conservación y con la máxima calidad".