Una reliquia religiosa llega a Murcia: la parroquia de San Antolín recibe parte de los restos mortales del santo

La parroquia de San Antolín en Murcia recibirá una reliquia del santo al que está dedicada. Con esta cesión del Cabildo de la Catedral de Palencia, parte de los restos mortales de San Antolín se trasladarán al céntrico templo de la capital de la Región ubicado en la plaza Pedro Pou.

"El párroco de San Antolín nos solicitó la reliquia, y el Cabildo decidió concedérsela y hacer entrega de ella en un acto en la Catedral de Palencia", explicó a La Opinión el deán de la Catedral de Palencia, Dionisio Antolín.

En concreto, la reliquia se entregará durante un acto litúrgico, aunque "estamos a la espera de que el párroco de San Antolín de Murcia venga a recogerla", agregó el deán.

La idea es "hacer entrega de la reliquia en un acto en la Catedral", aseguró el deán

Durante la entrega, la previsión es que sea el obispo o el propio deán quien haga entrega oficial del relicario que contiene dos fragmentos del margen lateral de la escápula derecha del santo.

En cuanto al relicario que guarda los restos mortales del santo, consiste en un recipiente redondo y dorado, decorado con relieves en la parte superior.

Tras la petición del templo murciano, el Cabildo de la Catedral de Palencia acordó ceder esta reliquia del patrono a la parroquia de San Antolín, una de las más antiguas de la Diócesis de Cartagena, para reforzar los lazos históricos y devocionales entre ambos templos dedicados al mismo santo.

Historia

Bajo la Catedral de Palencia se encuentra la Cripta de San Antolín y, "según cuenta la tradición, que fue el rey Wamba quien trajo las reliquias del mártir Antolín desde Narbona a Palencia", explica la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de la localidad palentina en su página web.

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Según la tradición, el rey Wamba llevó los restos del mártir al templo palentino

La Catedral de Palencia relata que "San Antolín fue un santo sirio del siglo IV, aunque la elaboración legendaria lo convirtió en compañero de San Dionisio y mártir del siglo X, siendo especialmente venerado en la ciudad francesa de Pamiers".