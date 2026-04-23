La recogida de muebles se expande a cuatro pedanías de Murcia

El sistema de recogida de muebles y enseres se expande a cuatro pedanías de Murcia tras los resultados cosechados en la experiencia piloto, informó este jueves la vicealcaldesa, Rebeca Pérez.

En el marco de esta iniciativa, llamada 'Un Solo Día', se establece un día fijo a la semana para que los vecinos depositen muebles y enseres junto a los puntos de contenedores. El objetivo es planificar y agilizar la recogida y evitar la acumulación prolongada de residuos en la vía pública, explicó, por su parte, el director de PreZero en Murcia, José Manuel García.

Así, "el trabajo de sensibilización y concienciación por parte de las brigadas cívicas empieza desde este jueves y el servicio se implementará de forma efectiva el próximo 7 de mayo", detalló la también concejala de Fomento y Patrimonio.

Calendario

En las nuevas pedanías que se unen al sistema -Puente Tocinos, El Raal, Llano de Brujas y Santa Cruz-, el depósito de enseres se realizará los jueves entre las 20:00 y las 23:00 horas, y la recogida tendrá lugar los viernes.

En cuanto a las pedanías que formaron parte de la fase piloto, mantendrán el depósito los martes en el mismo horario y la recogida será los miércoles.

Desde el Ayuntamiento de Murcia recuerdan que no se recogen restos de poda, escombros ni aparatos que contengan gases CFC, como frigoríficos y aires acondicionados, y que estos elementos deben llevarse al Ecoparque.

Además, el teléfono gratuito 900 511 133 continúa operativo para ofrecer información y atender avisos en aquellas zonas del municipio en las que el servicio aún no está implantado.

Balance

El servicio recogió el año pasado más de 8.000 toneladas de residuos y, en lo que va de 2026, se han gestionado ya más de 2.000 toneladas.

Esta labor se desarrolla con la colaboración de los alcaldes pedáneos y la supervisión de la Policía Local, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas y maximizar el impacto positivo del servicio.

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Los enseres recogidos se trasladan al complejo medioambiental de Cañada Hermosa, donde se recuperan los materiales reciclables y el resto se transforma en combustible sólido recuperado.