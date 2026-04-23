El Real Casino de Murcia rescata una joya de 1860 que volverá a sonar como en sus orígenes

El Real Casino de Murcia ha recuperado uno de sus tesoros perdidos: un piano de cola Blüthner fechado en 1860 que llevaba más de medio siglo en manos privadas. El instrumento, vinculado a los orígenes de la institución, inicia ahora un proceso de restauración que durará aproximadamente un año y que culminará con un gran concierto en el Salón de Baile, donde el piano volverá a sonar por primera vez en décadas con las partituras de su época.

La casa fabricante Blüthner conserva registros de todos los conciertos que el instrumento protagonizó a lo largo de su historia, un archivo que convierte a esta pieza en algo más que una reliquia: es un documento vivo de la vida musical y social del Casino.

Una exposición que descubre el lado visual de la música

La recuperación del piano se anuncia junto a la presentación de 'Ilustrar la música. Las partituras más bellas del Real Casino de Murcia', una exposición que abre sus puertas este viernes, 24 de abril, en la Sala Alta y que permanecerá activa hasta el 21 de junio. La muestra propone una mirada diferente sobre el patrimonio musical de la institución: la de sus ilustraciones.

Organizada y comisariada por Rafael Fresneda y Pedro Manzano, la exposición surge del proceso de catalogación y digitalización del fondo musical del Casino, impulsado por su Junta Directiva en colaboración con el Conservatorio Superior de Música. El trabajo ha permitido recuperar cerca de 300 partituras ilustradas y 24 revistas musicales, con más de 3.800 imágenes digitales de alta calidad.

Así luce el piano recuperado por el Real Casino de Murcia. / RCM

Las piezas seleccionadas, fechadas entre finales del siglo XIX y el primer cuarto del XX, revelan que las cubiertas de aquellas partituras fueron concebidas como verdaderas obras de arte. El modernismo y el 'art decó' marcan la estética de unas ilustraciones firmadas por nombres destacados del panorama nacional como Penagos, Utrillo, Arturo Ballester o Gil de Vicario.

El repertorio es tan variado como la sociedad que lo disfrutaba: valses, tangos, fox-trot y pasodobles conviven con obras de Beethoven, Albéniz o Falla, junto a compositores murcianos como Fernández Caballero, Pérez Casas o Emilio Ramírez. La muestra incluye también las partituras manuscritas de Pedro Muñoz Pedrera, músico del propio Casino, y piezas compuestas expresamente para la institución, que permiten reconstruir el papel que la música tuvo en su historia.

Pedro Manzano y Rafael Fresneda, comisarios de la exposición, y Juan Antonio Megías (d), presidente del Real Casino de Murcia. / RCM

El Casino, entusiasmado por recuperar su patrimonio

El presidente del Real Casino de Murcia, Juan Antonio Megías, ha incidido en "el entusiasmo de la institución por recuperar su patrimonio", una apuesta que se refleja tanto en esta exposición como en el rescate del Blüthner.

La programación vinculada a la muestra arranca con un acto de presentación que incluirá intervenciones musicales y coreográficas, y continuará con un concierto a cargo del Conservatorio Superior de Música, reforzando el vínculo entre el legado histórico y la música en vivo.