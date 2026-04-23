El PSOE propone crear una red de parques infantiles inclusivos en Murcia

El PSOE propone la creación de una red de parques infantiles inclusivos en Murcia. "No se trata de poner un juego aislado, sino de crear espacios donde todos los menores puedan compartir, jugar y disfrutar sin barreras", señaló Regina Sarría, la concejala del Grupo Municipal Socialista que defenderá esta moción en el próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento.

La edil socialista también recordó que la red de parques inclusivos anunciada en 2018 por el PP "sigue sin hacerse realidad".

"Murcia cuenta desde hace años con una red consolidada de parques inclusivos con un centenar de zonas infantiles con juegos adaptados y distribuidos por barrios y pedanías", aseguró el PP en respuesta al comunicado socialista en el que indican que esta red se ampliará con el futuro Parque Metropolitano de Barriomar.

Además, "cabe recordar que todas las zonas infantiles del municipio son accesibles, tal y como establece la normativa vigente", agregaró el PP de la Glorieta.

Iniciativa

La iniciativa del PSOE recoge la puesta en marcha de un plan municipal de parques infantiles inclusivos que contempla tanto crear nuevos espacios de juego accesibles como adaptar, de forma progresiva, los ya existentes en todos los barrios y pedanías.

El texto de la moción también plantea que estos espacios cumplan criterios de accesibilidad universal e incorporen elementos que permitan la inclusión efectiva de menores con discapacidad física, sensorial, cognitiva y orgánica.

Además, Sarría incidió en la necesidad de que el Ayuntamiento cuente con asociaciones, entidades sociales y familias en el diseño, evaluación y seguimiento de los parques, para que respondan de verdad a las necesidades reales. "Los parques inclusivos no pueden diseñarse desde un despacho", aseguró.

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Junto a estas medidas, la edil socialista va a pedir al Gobierno local "que aproveche las ayudas estatales destinadas a la creación de parques accesibles, garantice una dotación en el presupuesto municipal suficiente para los próximos años e impulse campañas de sensibilización sobre inclusión y convivencia en los espacios públicos del municipio", concluyen los socialistas.