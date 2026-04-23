Iberdrola Inmobiliaria inicia la comercialización de Íkono Homes en Nueva Condomina

Iberdrola Inmobiliaria va a iniciar la comercialización de Íkono Homes, el proyecto residencial de la compañía más ambicioso en la Región, ubicado en la zona de Nueva Condomina Murcia. La promoción consta de 174 viviendas exclusivas distribuidas en dos torres de moderno diseño que se convertirán en el nuevo emblema del skyline murciano. Una promoción que viene a satisfacer la creciente demanda de vivienda de calidad en la ciudad para un público que busca un lugar donde desarrollar su vida en un entorno moderno y con los servicios necesarios para crear ecosistemas familiares de calidad.

Para Juan Castellano, consejero delegado de Iberdrola Inmobiliaria, “este lanzamiento no es solo una nueva promoción de viviendas, ya que representa el arranque de la mayor metamorfosis urbana que ha vivido el norte de la ciudad en las últimas décadas, situando a la compañía como el arquitecto principal de la Murcia del futuro, por lo que la ciudad se prepara para un hito que marcará un antes y un después en su fisonomía urbana. El proyecto, que se ubica en una de las parcelas más privilegiadas de Nueva Condomina, nace con la vocación de redefinir el estándar de calidad de vida en la ciudad”.

El lanzamiento de Íkono Homes en Nueva Condomina, un sector que supera los dos millones de metros cuadrados y donde Iberdrola tiene previsto levantar casi un millar de viviendas en los próximos años, supone un importante reto para la compañía.

Motor de inversión y generación de empleo

Juan Castellano ha destacado que todo esto va a suponer “una fuerte inversión financiera y un espaldarazo para la economía local. El despliegue de estos proyectos residenciales funcionará como un potente motor económico, generando miles de empleos directos e indirectos vinculados a la construcción, la ingeniería y los servicios, así como un alivio a la escasez de vivienda de calidad que está soportando la ciudad”.

La apuesta de la compañía transforma este entorno —hasta ahora periférico— en una nueva centralidad urbana dotada de infraestructuras comerciales, deportivas, de ocio y de transporte público de primer nivel.

Íkono Homes: Una "Vida de Altura" y vanguardia residencial

Diseñadas meticulosamente para maximizar la luz natural y la eficiencia, las viviendas ofrecen tipologías versátiles de 1 a 4 dormitorios, todas con garaje y trastero. Además, Íkono Homes ofrece una categoría superior por su oferta de plantas bajas con piscina privada, así como áticos con jacuzzi o piscina privada y vistas panorámicas.

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El complejo ha sido concebido como un ecosistema integral de bienestar para las familias que lo habiten, ofreciendo unos amenities sin competencia en el mercado regional:

Oasis Tropical : Una impresionante lámina de agua de 800 m² con efecto playa (beach feel), piscina para adultos y niños, sauna finlandesa y hammam.

: Una impresionante lámina de agua de con efecto playa (beach feel), piscina para adultos y niños, sauna finlandesa y hammam. Deporte de Élite : Zona deportiva de esparcimiento infantil/juvenil para fútbol sala y básquet, área de crossfit outdoor , gimnasio de última generación y un exclusivo campo de recreo para golf (pitch and putt).

: Zona deportiva de esparcimiento infantil/juvenil para fútbol sala y básquet, área de , gimnasio de última generación y un exclusivo campo de recreo para golf (pitch and putt). Conectividad y Ocio : Espacios de coworking totalmente equipados para el teletrabajo, gastro-bar con cocina de diseño, y un innovador pet spa para el cuidado de mascotas.

: Espacios de totalmente equipados para el teletrabajo, gastro-bar con cocina de diseño, y un innovador para el cuidado de mascotas. Sostenibilidad: Con calificación energética A, el proyecto incorpora tecnologías inteligentes y procesos constructivos sostenibles para reducir drásticamente las emisiones de CO2.

La creación del Eje Norte: De Nueva Condomina a Guadalupe

La visión estratégica de Iberdrola Inmobiliaria no se detiene en Nueva Condomina. La compañía ha diseñado un corredor residencial de alta calidad que conecta este sector con la pedanía de Guadalupe, donde ya ha consolidado promociones de éxito como Mirador de los Jerónimos I y II o Qintal Homes.

En Guadalupe, Iberdrola ha innovado con modelos habitacionales como el Build to Rent (construir para alquilar), respondiendo a la demanda de jóvenes profesionales y del entorno universitario.

Para el consejero delegado de Iberdrola Inmobiliaria, “la unión de estos dos polos —Nueva Condomina y Guadalupe— da lugar al Eje Norte Murcia, un territorio cohesionado y moderno que se aleja del concepto de "salida de la ciudad" para convertirse en el destino preferido para vivir. Con el inicio inminente de la comercialización de Íkono Homes, Iberdrola Inmobiliaria no solo vende viviendas; lidera una transformación urbana profunda que garantiza una Murcia más conectada, sostenible y próspera”.

Sobre Iberdrola Inmobiliaria

Iberdrola Inmobiliaria es una compañía que ofrece una amplia cartera de productos, que abarcan desde la primera vivienda al residencial turístico, oficinas, naves industriales y centros comerciales. Actualmente, la empresa mantiene una fuerte apuesta por la sostenibilidad y la innovación en todos sus desarrollos urbanísticos a nivel nacional e internacional.

Ubicación de la promoción