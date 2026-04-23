Patrimonio
La noria de sangre de Torreagüera, declarada bien inventariado: "Ha sido un proceso largo, un poco triste y duro"
La resolución establece que toda intervención deberá ser autorizada previamente por la Dirección General de Patrimonio Cultural
Los elementos conservados de la noria de sangre junto al azarbe de la Landrona de Torreagüera han sido declarados bien inventariado por la Dirección General de Patrimonio Cultural. En concreto, la protección alude a la rueda metálica horizontal y la rueda metálica vertical de la noria.
El proceso se inició en abril de 2025 a raíz de una petición particular y la resolución indica que "los elementos de la maquinaria que se conservan de la noria, podrán ser trasladados y reubicados a un espacio adecuado con el fin de evitar su pérdida y garantizar su uso como testimonio didáctico del sistema de aprovechamiento del agua en la huerta de Murcia a lo largo del tiempo".
Asimsimo, la declaración como bien inventariado supone que toda intervención deberá ser autorizada previamente por la Dirección General y que los titulares del bien deberán conservar, custodiar y proteger los bienes.
"Ha sido un proceso largo un poco triste y duro" , declaró a La Opinión el particular que pidió la declaración como bien invertariado en representación del colectivo Bicihuerta, Raúl Jiménez, quien también ejerce como cronista de Torreagüera.
Y es que, cuando se pidió la protección para esta aceña con más de un siglo de antigüedad, apenas quedaban elementos suficientes para hacer identificable la noria de sangre.
Función
Las norias de sangre o de tiro "son artefactos tradicionales de pequeña entidad utilizados durante siglos para elevar el agua empleada normalmente en el regadío. Instaladas en acequias o pozos y movidas por la fuerza de un animal, con el tiempo fueron sustituidas a mediados de los años 60 por motores de gasóleo", explica el anexo adjunto a la resolución de la Dirección General de Patrimonio.
El origen de estos elementos se remonta a la Murcia árabe medieval y su existencia está acreditada al menos ya en el siglo XII.
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a 30 minutos de la capital, con una fiesta única en la Región
- Una nueva vida para el histórico Castillo de Los Álvarez de San Pedro del Pinatar
- Cambio de normas: los murcianos tendrán que devolver botellas y latas en las tiendas desde noviembre de 2026 para recuperar su dinero
- La pizzería más famosa de Murcia abre en un nuevo local donde nadie ha logrado triunfar en años
- Nueva Condomina y Guadalupe se unirán mediante 1.000 viviendas
- La Policía busca a Paco, un vecino desaparecido en Jumilla: se fue en su coche y se pierde su rastro
- El tranvibús será gratis hasta este verano en Murcia y cambian varias líneas de autobús
- Iberdrola saca a la venta 174 viviendas en Murcia en la zona de Nueva Condomina