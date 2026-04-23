La noria de sangre de Torreagüera, declarada bien inventariado: "Ha sido un proceso largo, un poco triste y duro"

Los elementos conservados de la noria de sangre junto al azarbe de la Landrona de Torreagüera han sido declarados bien inventariado por la Dirección General de Patrimonio Cultural. En concreto, la protección alude a la rueda metálica horizontal y la rueda metálica vertical de la noria.

El proceso se inició en abril de 2025 a raíz de una petición particular y la resolución indica que "los elementos de la maquinaria que se conservan de la noria, podrán ser trasladados y reubicados a un espacio adecuado con el fin de evitar su pérdida y garantizar su uso como testimonio didáctico del sistema de aprovechamiento del agua en la huerta de Murcia a lo largo del tiempo".

Asimsimo, la declaración como bien inventariado supone que toda intervención deberá ser autorizada previamente por la Dirección General y que los titulares del bien deberán conservar, custodiar y proteger los bienes.

"Ha sido un proceso largo un poco triste y duro" , declaró a La Opinión el particular que pidió la declaración como bien invertariado en representación del colectivo Bicihuerta, Raúl Jiménez, quien también ejerce como cronista de Torreagüera.

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Y es que, cuando se pidió la protección para esta aceña con más de un siglo de antigüedad, apenas quedaban elementos suficientes para hacer identificable la noria de sangre.