Solo unas pocas librerías de Murcia tendrán este jueves libros con un 10% de descuento por el Día del Libro

Murcia se viste de letras este jueves. La ciudad acogerá la primera Feria de Librerías de Murcia con motivo del Día Internacional del Libro, una cita que convertirá la plaza de Julián Romea en un gran escaparate cultural durante toda la jornada y que llega cargada de buenas noticias para los amantes de la lectura: varias de las librerías participantes aplicarán descuentos en sus títulos, una oportunidad perfecta para hacerse con ese libro que llevas tiempo queriendo leer.

La iniciativa, enmarcada dentro del festival Murcia de Cuento, reunirá en la plaza a siete librerías locales: Librería Educania, El Faro de Lola, Barqueros, Ramón Jiménez, Castillo de Libros, Libros Traperos y Librería Círculo. Junto a sus fondos literarios, la jornada se completará con música en directo, cuentacuentos y una lectura colectiva de poesía en la que participarán escritores como Marisa López Soria, Pablo Ballesteros, Diego Sánchez Aguilar y Cristina Morano, entre otros.

Un 10% de descuento y un clavel rojo para los más madrugadores

La noticia de una de las propuestas más especiales del día llega de la mano de El Faro de Lola, que ha anunciado en sus redes sociales una oferta muy murciana para la ocasión. La librería aplicará un 10% de descuento tanto en su local habitual como en su stand de la feria, y además regalará un clavel rojo a quienes compren un libro por solo un euro más.

Sus responsables lo han expresado con toda la ilusión en su cuenta de Instagram: "Este jueves celebramos el Día del Libro como más nos gusta: rodeados de libros y del buen tiempo murciano. Nos vamos a la Plaza del Romea de Murcia para disfrutar del día más chulo del año (sí, así es). Solo el jueves podréis disfrutar de un 10% de descuento tanto en la librería como en el stand y además adquiriendo un libro + 1€ os llevaréis un clavel rojo, como buenas murcianicas y murcianicos. Ojalá nos acompañéis en este día tan especial, ya que será mi primer día del libro como librera. Siento una ilusión y un vértigo difícil de explicar pero muy bello".

Un mensaje que refleja a la perfección el espíritu de una jornada pensada tanto para los lectores de toda la vida como para quienes quieran acercarse por primera vez al mundo del libro.

Una semana literaria para toda la Región

La celebración no se limita a la capital. Desde el 23 de abril y hasta finales de mes, los municipios de toda la Región de Murcia han diseñado una amplia programación con ferias del libro, noches temáticas en bibliotecas, recitales poéticos, cuentacuentos y encuentros con escritores para todos los públicos y edades.

En Murcia, el festival Murcia de Cuento ya arrancó los días 17 y 18 con mesas redondas y talleres sobre literatura infantil y bienestar emocional en el espacio municipal Los Molinos del Río. A esto se suma la propuesta Escaparates de Cuento, que invita a los comercios del centro a transformar sus vitrinas en pequeños escenarios inspirados en el universo de los cuentos, convirtiendo el propio barrio en parte de la celebración.

En definitiva, este 23 de abril es una excusa perfecta para pasarse por la plaza de Julián Romea, disfrutar del buen tiempo murciano y llevarse a casa un buen libro. Con descuentos, con clavel y con mucha cultura de por medio.