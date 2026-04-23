Romería
La Fuensanta peregrina este jueves a Beniaján: horario, recorrido y calles cortadas
La Virgen continúa su visita a las pedanías de Murcia con motivo del centenario de su coronación
Cuarta parada en la peregrinación de la Morenica por las pedanías de Murcia. La Virgen de la Fuensanta, tras visitar Los Dolores, Los Garres y San José de la Vega, se dispone este jueves, 23 de abril, a recorrer las calles de otra zona del municipio para deleite de sus fieles.
La patrona de Murcia, que se encuentraba hasta el pasado lunes en la Catedral desde que fue bajada de su Santuario en Algezares a finales de febrero para pasar allí la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, estará de viaje del 20 de abril al 14 de junio en la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas, bajo el lema 'Reina de nuestras almas', con motivo de la conmemoración del centenario de su coronación.
La primera parada de la Morenica fue Los Dolores, después Los Garres y en tercer lugar San José de la Vega. Este jueves, a partir de las 18.00 horas, la Virgen será trasladada en romería hasta Beniaján. El destino será la parroquia San Juan Bautista, pero antes pasará por otras dos iglesias de la misma pedanía: la de San Antonio de Padua, en el barrio de Villanueva, y la de la Sagrada Familia, en la plaza del escultor José Ortiz García.
Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta a Beniaján
La Virgen de la Fuensanta saldrá a las 18.00 horas desde la iglesia de San José de la Vega hacia Beniaján y seguirá el siguiente itinerario:
- Iglesia San José de la Vega
- Avenida de la Libertad
- Camino de los Pinos
- Rotonda Avión AGA
- Iglesia San Antonio
- Avenida de Beniaján
- Avenida Fabián Escribano
- Calle Federico Guirao
- Ermita Sagrada Familia
- Calle Poeta Vicente Medina
- Avenida Monteazahar
- Calle García Lorca
- Calle Adrián Viudes
- Calle Mayor
- Iglesia San Juan Bautista
Así, a partir de las seis de la tarde el tráfico en dichas vías se verá cortado con motivo de la peregrinación. La Policía Local de Murcia ha establecido un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad en la zona y recomienda a los usuarios planificar su ruta y seguir las indicaciones de los agentes.
Peregrinación de la Fuensanta
- 20 de abril: catedral de Los Dolores
- 21 de abril: Los Garres
- 22 de abril: San José de la Vega
- 23 de abril: parroquia de San Juan Bautista de Beniaján, pasando primero por otras dos iglesias del mismo pueblo: la de San Antonio de Padua, en el barrio de Villanueva, y la de la Sagrada Familia, en la plaza del escultor José Ortiz García.
- 24 de abril: la talla de la Fuensanta visitará otra parroquia de Beniaján, la de San José Obrero, en el barrio de El Bojar. Y después se dirigirá hacia la ermita de San Blas y a la parroquia delCristo del Valle, en Torreagüera.
- 25 de abril: ermita Nuestra Señora de La Huerta de Los Ramos
- 26 de abril: ermita de la de la Virgen de la Oliva en Alquerías
- 27 de abril: Zeneta
- 28 de abril: ermita de La Basca de Beniel
- 29 de abril: ermita de El Secano de El Raal
- 30 de abril: Huerto Madre Esperanza de el Siscar
- 1 de mayo: ermita de El Calvario de Santomera
- 2 de mayo: ermita de El Campillo de Cobatillas
- 3 de mayo: ermita de San Cayetano de El Esparragal
- 4 de mayo: ermita de la Cueva de Monteagudo.
- 5 de mayo: Orilla del Azarbe
- 6 de mayo: Santa Cruz
- 7 de mayo: Llano de Brujas
- 8 de mayo: la ermita de los Remedios de Casillas
- 9 de mayo: Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos
- 10 de mayo: Zarandona
- 11 de mayo: Santiago y Zaraiche
- 12 de mayo: Cabezo de Torres
- 13 de mayo: Churra
- 14 de mayo: El Puntal
- 15 de mayo: Espinardo
- 16 de mayo: barrio de El Espíritu Santo y Santo Tomás de Aquino en Los Rectores.
- 17 de mayo: ermita de San Juan en Guadalupe
- 18 de mayo: La Arboraleja y La Albatalía
- 19 de mayo: Rincón de Beniscornia
- 20 de mayo: Universidad Católica San Antonio (UCAM)
- 21 de mayo: ermita de Nuestra Señora del Paso de La Ñora
- 22 de mayo: Javalí Viejo
- 23 de mayo: Javalí Nuevo
- 24 de mayo: Brigada Paracaidista y desde allí pasará por
- 25 de mayo: Sangonera la Seca
- 26 de mayo: La Asunción (Alcantarilla)
- 27 de mayo: en el barrio de San Roque (Alcantarilla)
- 28 de mayo: San Pedro (Alcantarilla) y Puebla de Soto
- 29 de mayo: La Raya
- 30 de mayo: Rincón de Seca
- 31 de mayo: residencia de mayores Hogar de Nazaret y ermita de Funes de Nonduermas
- 1 de junio: ermita de San Bartolomé, en el barrio de los Pedriñanes de Era Alta
- 2 de junio: ermita de Burgos de San Ginés
- 3 de junio: Sangonera La Verde
- Del 4 al 6 de junio: El Palmar
- 6 de junio: Aljucer
- 7 de junio: La Alberca
- 8 de junio: Santo Ángel (residencia Caser y colegio Cristo Crucificado Villa Pilar)
- 9 de junio: Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente,
- 10 de junio: residencia de ancianos Hogar de Betania (Los Alburquerques) y sede de Jesús Abandonado en Patiño
- 11 de junio: Santiago El Mayor
- 12 de junio: Barrio de El Progreso
- 13 de junio: seminario de Algezares
- 14 de junio: Santuario de Algezares
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