La Fuensanta peregrina este jueves a Beniaján: horario, recorrido y calles cortadas

Cuarta parada en la peregrinación de la Morenica por las pedanías de Murcia. La Virgen de la Fuensanta, tras visitar Los Dolores, Los Garres y San José de la Vega, se dispone este jueves, 23 de abril, a recorrer las calles de otra zona del municipio para deleite de sus fieles.

La patrona de Murcia, que se encuentraba hasta el pasado lunes en la Catedral desde que fue bajada de su Santuario en Algezares a finales de febrero para pasar allí la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, estará de viaje del 20 de abril al 14 de junio en la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas, bajo el lema 'Reina de nuestras almas', con motivo de la conmemoración del centenario de su coronación.

La primera parada de la Morenica fue Los Dolores, después Los Garres y en tercer lugar San José de la Vega. Este jueves, a partir de las 18.00 horas, la Virgen será trasladada en romería hasta Beniaján. El destino será la parroquia San Juan Bautista, pero antes pasará por otras dos iglesias de la misma pedanía: la de San Antonio de Padua, en el barrio de Villanueva, y la de la Sagrada Familia, en la plaza del escultor José Ortiz García.

Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta a Beniaján

La Virgen de la Fuensanta saldrá a las 18.00 horas desde la iglesia de San José de la Vega hacia Beniaján y seguirá el siguiente itinerario:

Iglesia San José de la Vega

Avenida de la Libertad

Camino de los Pinos

Rotonda Avión AGA

Iglesia San Antonio

Avenida de Beniaján

Avenida Fabián Escribano

Calle Federico Guirao

Ermita Sagrada Familia

Calle Poeta Vicente Medina

Avenida Monteazahar

Calle García Lorca

Calle Adrián Viudes

Calle Mayor

Iglesia San Juan Bautista

Así, a partir de las seis de la tarde el tráfico en dichas vías se verá cortado con motivo de la peregrinación. La Policía Local de Murcia ha establecido un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad en la zona y recomienda a los usuarios planificar su ruta y seguir las indicaciones de los agentes.