Más de 100 tótems turísticos se instalan en las calles de Murcia: la historia de plazas y edificios, a un escaneo

El municipio de Murcia renueva y amplía la red de tótems turísticos que permiten conocer la historia de plazas, jardines y edificios al escanear un código Navilens y facilitan el acceso a la información a personas con discapacidad visual.

Como adelantó este diario, el Ayuntamiento adjudicó en febrero el contrato para la instalación de 132 nuevos tótems, destinados a renovar los 76 existentes y a ampliar la red con 56 nuevos puntos de información.

Además, en algunos lugares de alta afluencia se han instalado hasta dos tótems, como son el Malecón, Floridablanca, San Esteban y el entorno del Puente de Hierro.

El acuerdo se adjudicó a Cersan Cerramientos Metálicos, S.L.U., por un importe cercano a los 111.000 euros financiados con fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Características

Hasta ahora, estos elementos eran rojos y blancos, pero los nuevos tótems están diseñados en acero inoxidable y son de color negro con las letras blancas.

Estos elementos incorporan información textual en español e inglés junto a códigos inteligentes Navilens que, al ser escaneados, permiten el acceso inmediato a contenidos digitales en dispositivos móviles.

Los tótems están concebidos como una herramienta que facilite la interpretación del patrimonio, explican desde el Consistorio, pues permiten conocer la historia, las características y el valor cultural de más de un centenar de espacios entre los que se encuentran monumentos, plazas, edificios históricos y jardines, entre otros.