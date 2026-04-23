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Más de 100 tótems turísticos se instalan en las calles de Murcia: la historia de plazas y edificios, a un escaneo

Los nuevos elementos sustituirán a los 76 que ya estaban operativos y la red se ampliará con 56 nuevos puntos de información

Miembros de la corporación municipal presentan el nuevo tótem turístico instalado en el Ayuntamiento de Murcia.

Miembros de la corporación municipal presentan el nuevo tótem turístico instalado en el Ayuntamiento de Murcia. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

El municipio de Murcia renueva y amplía la red de tótems turísticos que permiten conocer la historia de plazas, jardines y edificios al escanear un código Navilens y facilitan el acceso a la información a personas con discapacidad visual.

Como adelantó este diario, el Ayuntamiento adjudicó en febrero el contrato para la instalación de 132 nuevos tótems, destinados a renovar los 76 existentes y a ampliar la red con 56 nuevos puntos de información.

Además, en algunos lugares de alta afluencia se han instalado hasta dos tótems, como son el Malecón, Floridablanca, San Esteban y el entorno del Puente de Hierro.

El acuerdo se adjudicó a Cersan Cerramientos Metálicos, S.L.U., por un importe cercano a los 111.000 euros financiados con fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Características

Hasta ahora, estos elementos eran rojos y blancos, pero los nuevos tótems están diseñados en acero inoxidable y son de color negro con las letras blancas.

Estos elementos incorporan información textual en español e inglés junto a códigos inteligentes Navilens que, al ser escaneados, permiten el acceso inmediato a contenidos digitales en dispositivos móviles.

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Los tótems están concebidos como una herramienta que facilite la interpretación del patrimonio, explican desde el Consistorio, pues permiten conocer la historia, las características y el valor cultural de más de un centenar de espacios entre los que se encuentran monumentos, plazas, edificios históricos y jardines, entre otros.

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