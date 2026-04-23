Patrimonio
Más de 100 tótems turísticos se instalan en las calles de Murcia: la historia de plazas y edificios, a un escaneo
Los nuevos elementos sustituirán a los 76 que ya estaban operativos y la red se ampliará con 56 nuevos puntos de información
El municipio de Murcia renueva y amplía la red de tótems turísticos que permiten conocer la historia de plazas, jardines y edificios al escanear un código Navilens y facilitan el acceso a la información a personas con discapacidad visual.
Como adelantó este diario, el Ayuntamiento adjudicó en febrero el contrato para la instalación de 132 nuevos tótems, destinados a renovar los 76 existentes y a ampliar la red con 56 nuevos puntos de información.
Además, en algunos lugares de alta afluencia se han instalado hasta dos tótems, como son el Malecón, Floridablanca, San Esteban y el entorno del Puente de Hierro.
El acuerdo se adjudicó a Cersan Cerramientos Metálicos, S.L.U., por un importe cercano a los 111.000 euros financiados con fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Características
Hasta ahora, estos elementos eran rojos y blancos, pero los nuevos tótems están diseñados en acero inoxidable y son de color negro con las letras blancas.
Estos elementos incorporan información textual en español e inglés junto a códigos inteligentes Navilens que, al ser escaneados, permiten el acceso inmediato a contenidos digitales en dispositivos móviles.
Los tótems están concebidos como una herramienta que facilite la interpretación del patrimonio, explican desde el Consistorio, pues permiten conocer la historia, las características y el valor cultural de más de un centenar de espacios entre los que se encuentran monumentos, plazas, edificios históricos y jardines, entre otros.
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