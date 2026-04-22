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Vox pide un refuerzo del plan de inversiones de Aguas de Murcia
Los de Abascal cuestionan el estado de la red por falta de inversión y la empresa municipal recuerda que ya se han ejecutado 6,7 millones de los 22 proyectados hasta 2027
El Grupo Municipal Vox defenderá en el próximo Pleno del Ayuntamiento una moción para exigir el refuerzo del plan de inversiones de Aguas de Murcia "ante el deterioro progresivo de la red de abastecimiento y saneamiento y el aumento de averías en el municipio", expresa la formación en un comunicado.
En el escrito, los de Abascal cuestionan el estado de la red que "afecta a los vecinos en su día a día" con "filtraciones, humedades e incluso desalojos en pedanías como Beniaján y La Alberca", situación que achacan a falta de inversión.
En este sentido, Vox concreta que "la inversión neta media de los últimos tres años fue de 1,16 millones de euros anuales, equivalentes a 2,3 euros por habitante en Murcia".
Asimismo, Vox cuestiona que Aguas de Murcia "alcanzó en 2025 una rentabilidad sobre patrimonio neto cercana al 23 por ciento", pues el beneficio neto de la empresa fue de 4.663.406 euros y, el patrimonio neto, de 20.239.788 euros, concretaron.
En respuesta, Aguas de Murcia recordó que el plan de inversiones de 2024 a 2027 contempla inversiones por un valor de 22 millones, más de la mitad en pedanías, y que en el Consejo de Administración de marzo, en el que también participa VOX, se informó de que la inversión ejecutada hasta el momento es de 6,7 millones, es decir, el 26,30 por ciento.
Otras actuaciones
Asimismo, Aguas de Murcia recordó que el plan de inversiones de 2018 a 2023 se ejecutó al completo, con 31.15 millones de euros.
Y, en paralelo, la empresa desarrolla el proyecto AQUA3, enmarcado en el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, que moviliza una inversión de 8,55 millones de euros respaldada por una subvención europea de 6 millones, y presenta ya un grado de ejecución superior al 40 por ciento.
En el marco de este proyecto, ya se han instalado más de 10.500 contadores inteligentes que han permitido reducir en el último año un 20 por ciento las pérdidas por fugas interiores.
Por último, Aguas de Murcia recordó las tarifas especiales bonificadas para pensionistas, familias numerosas y hogares vulnerables, que actualmente benefician a 46.532 personas en el municipio, asumiendo la entidad bonificaciones por un montante total de 1,3 millones de euros anuales.
Obras ejecutadas en 2026
- Mejora del drenaje urbano en la calle Saavedra Fajardo de Algezares
- Renovación y mejora de las redes de abastecimiento en la calle Corregidor Vicente Cano Altares de La Flota
- Ampliación de la red de saneamiento y descentralización de la red de abastecimiento en la calle Miguel de Cervantes en Llano de Brujas
- Renovación de las redes de abastecimiento en varias calles de Aljucer (Jardín, Álamos, Molineros, Senda Alta, Luis Braille y Virgen de los Dolores)
- Nuevo colector de saneamiento en Cañadas de San Pedro
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