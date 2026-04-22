Nunca antes visto en Murcia: abre una nueva heladería que une café de especialidad, dulces premium y 'gelato' artesanal

Murcia se prepara para el calor, y Plaza de Santo Domingo acaba de recibir el antídoto perfecto. Una nueva heladería abrirá sus puertas en el número 11 de la plaza más transitada del centro con una propuesta que no existía hasta ahora en la capital: la fusión en un solo espacio de la heladería artesanal de técnica italiana, el café de especialidad y la repostería premium.

El momento no es casual. Abril marca en la Región de Murcia el pistoletazo de salida de las temperaturas altas, y este nuevo negocio llega con vocación de convertirse en parada obligatoria tanto para el café de media mañana como para el helado de media tarde.

Un obrador a la vista, sin trampa ni cartón

Lo que diferencia a Nanda Gelato Scoop de cualquier otra heladería del centro es su modelo de producción transparente: el obrador propio está a la vista del público, de forma que el cliente puede ver cómo se elaboran los productos que va a consumir. El 'gelato' se prepara a diario con materias primas de alta calidad siguiendo técnicas italianas que buscan texturas cremosas y sabores equilibrados.

Cinnamon rolls, cookies y tartas que ya tienen lista de espera

La carta de repostería está llamando especialmente la atención. Sus cinnamon rolls con glaseados especiales (los clásicos rollitos de canela de elaboración propia) se han convertido en objeto de deseo en redes sociales desde antes incluso de la apertura, junto a cookies y tartas artesanales que completan una oferta de autor poco habitual en este tipo de locales.

Para tomar aquí o para llevarse

El diseño del local apuesta por una estética moderna y acogedora que invita tanto a quedarse (desayunos y meriendas con calma) como a llevarse el capricho a la calle en formato take-away. Un planteamiento que encaja a la perfección con el ritmo de una plaza como Santo Domingo, siempre llena de vida a cualquier hora del día.

Nanda Gelato Scoop opera bajo la figura jurídica de sociedad cooperativa, un modelo que refuerza su filosofía de proyecto colectivo y comprometido con la calidad desde la base.

Con su próxima apertura, este local se posiciona ya como una de las propuestas gastronómicas más singulares que ha llegado al centro de Murcia en los últimos tiempos. Y con el verano llamando a la puerta, el momento no podría ser mejor.