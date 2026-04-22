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Nuevo impulso a la salud mental con la renovación de la colaboración entre Aguas de Murcia y la Fundación Soycomotú

El programa educativo benefició a 352 alumnos en 4 centros el año pasado, con 82 horas de intervención y el apoyo de la Concejalía de Salud

Firma del convenio de colaboración entre Aguas de Murcia y la Fundación Soycomotú, este miércoles por la mañana.

Firma del convenio de colaboración entre Aguas de Murcia y la Fundación Soycomotú, este miércoles por la mañana. / Aguas de Murcia

La Opinión

La Opinión

Aguas de Murcia renueva su convenio de colaboración con la Fundación Soycomotú, organización dedicada a combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental.

La firma del convenio se celebró este miércoles por la mañana en la sede central de la empresa municipal, y contó con la asistencia de la presidenta de la Fundación, Nieves Martínez, y la Directora General de Aguas de Murcia, Inmaculada Serrano.

La alianza se remonta a 2018 y Aguas de Murcia ha destinado hasta la fecha cerca de 9.000 euros en apoyo a las acciones de la Fundación.

Iniciativas

En el marco de esta colaboración, Aguas de Murcia y la Fundación, en colaboración con el Ayuntamiento, han llevado a cabo diversas iniciativas como la Gymkhana Fotográfica 'Enfoca sin prejuicios', con el objetivo de sensibilizar sobre la salud mental a través de la creatividad y la fotografía.

Destaca también el 'programa educativo Soycomotú', un proyecto de sensibilización y alfabetización en salud mental dirigido a centros educativos. Este programa benefició a 352 alumnos de 4 centros educativos murcianos el año pasado, con 82 horas de intervención y el apoyo de la Concejalía de Salud.

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Ambas actividades buscan "promover la inclusión social y combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental, prevenir el estigma, el acoso escolar, el autoestigma y el aislamiento social, así como fomentar hábitos saludables, la empatía y la solicitud de ayuda profesional", explica Aguas de Murcia en un comunicado.

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