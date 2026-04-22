Más máquinas llegarán al Parque Metropolitano Oeste de Murcia las próximas semanas: arrancan las obras de la segunda fase

La ciudad de Murcia y su huerta quedarán unidas a través del Parque Metropolitano del Oeste, según el anuncio que hizo el alcalde de Murcia, José Ballesta, este miércoles durante su visita a la infraestructura que afronta la segunda fase de las obras.

"La fase 2 del Parque Metropolitano ha comenzado ya y formará parte del proyecto estratégico 'Murcia Río 3', que supondrá la unión definitiva entre el área metropolitana de la ciudad de Murcia con su huerta", explicó el regidor murciano.

Los trabajos para construir el que será el mayor jardín del municipio iniciaron en marzo, con una inversión global de 6,3 millones de euros, y se prevé que hayan concluido a inicios de 2027.

Trabajos en marcha

Los trabajos "avanzan a buen ritmo", aseguran desde el Consistorio en un comunicado en el que detallan que ya se han llevado a cabo labores clave como el desbroce y limpieza general del ámbito, la retirada de residuos y el desmontaje de elementos reutilizables -farolas, bancos, señales, papeleras o mobiliario urbano- que han sido trasladados a almacenes municipales.

Y, de forma paralela, continúan ejecutándose trabajos técnicos necesarios para el desarrollo del parque.

Además, en las próximas semanas se intensificará el ritmo de la obra con la entrada progresiva de mayor maquinaria para los movimientos de tierras.

Recuperación del patrimonio

El proyecto concede un papel relevante al patrimonio natural con una actuación singular sobre la morera de Barriomar (Morus alba L.), catalogada como árbol singular. De los cerca de 800.000 ejemplares que llegaron a existir en la huerta, actualmente existen alrededor de 23.000, y únicamente 15 han alcanzado la consideración de árboles monumentales o singulares.

Asimismo, se rehabilitará de forma integral la histórica chimenea industrial de la antigua fábrica conservera de La Molinera, en cuyo entorno se creará un espacio circundante a modo de graderío, con una fuente pisable y un sistema de iluminación ornamental.

Unir la ciudad y su huerta

El Parque Metropolitano del Oeste "permitirá la regeneración ambiental y social del entorno de Barriomar", destacan desde el Ayuntamiento, pues permitirá mejorar la conectividad entre barrios y al reforzar la relación de la ciudad con el río Segura. Así, esta actuación conectará este ámbito con el Malecón, el Paseo Fluvial y el centro urbano.

Aunque no se trata de construir un lugar de paso, pues el Parque contará con zonas verdes, senderos peatonales y ciclistas, espacios estanciales y áreas de sombra. Además, el proyecto contempla la plantación de 5.800 ejemplares vegetales, entre ellos más de 800 árboles de gran porte, junto a especies autóctonas del entorno mediterráneo.

El agua será otro de los grandes elementos vertebradores del parque, con ocho fuentes ornamentales y un lago naturalizado de 800 metros cuadrados, que contribuirá a la regulación térmica del entorno.

Y el Parque contará con sensores de calidad del aire, polen y ruido, así como una estación meteorológica propia, sistemas de control del riego y de la iluminación LED telegestionada, señalización interactiva, puntos de recarga para vehículos de movilidad personal, conexión WIFI y un gran tótem informativo digital.

Homenaje a los inventores murcianos

Uno de los elementos más destacados será el área infantil temática, que ocupará cerca de 4.000 metros cuadrados y rendirá homenaje a inventores murcianos.

Este espacio incluirá más de 100 elementos de juego inspirados en figuras como Isaac Peral, Juan de la Cierva, Victoria Pérez Rivas, Hortensia Martínez o Emilio Pérez Piñero.

El diseño contará con una gran estructura central inspirada en el autogiro, que superará los 15 metros de altura, así como una cúpula de 11 metros que funcionará como mirador panorámico, junto a tirolinas, pasarelas, toboganes y espacios inclusivos pensados para el aprendizaje y la creatividad.