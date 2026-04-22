Movilidad
Así cambian las líneas de autobús en Murcia: refuerzos y cambios de recorrido
Las medidas suponen una inversión superior al millón de euros y se unen a la ampliación de la gratuidad del tranvibús hasta que finalice junio
Varias líneas de autobús en Murcia se reforzarán con más vehículos y otras modificarán su recorrido, según anunció este lunes el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.
Los refuerzos suponen una inversión superior al millón de euros y se unen a la ampliación de la gratuidad del tranvibús hasta que finalice junio y, por tanto, el curso escolar.
Uno de los objetivos de estos refuerzos es mitigar las consecuencias a causa de las obras de Red Eléctrica en Ronda Sur, actuaciones que cuentan ahora con un plan de aceleración para reducir los plazos previstos en un inicio.
Cambios
La línea R-80, que da servicio a la zona de Ronda Sur y Paseo Florencia, se reforzará con un autobús de mayor tamaño que los que actualmente dan servicio en este trayecto.
La línea 6 incorporará otro autobús para mejorar la puntualidad en el trayecto que conecta con La Alberca. Así, se podrán combinar las líneas 6 y 29, que actualmente tienen expediciones cada 30 minutos y, con esta medida, pasarán a prestar expediciones cada 15 minutos, al tiempo que se amplía un 33 por ciento el número de plazas.
La línea 91 (Sangonera la Seca – Murcia), que conecta pedanías del entorno oeste como Nonduermas, La Raya o Puebla de Soto, se reorganizará para unificar su recorrido por Gran Vía, lo que permitirá mejorar la frecuencia en el tramo de mayor demanda pasando de 60 a 30 minutos.
La línea 37 se ajustará para adaptar el servicio a los tiempos reales de circulación y ofrecer una mayor fiabilidad en las expediciones.
Por último, las líneas 30 y 31 sumarán 2.800 plazas diarias en cada una con dos autobuses adicionales. De esta forma, en horario de mañana se pasará de los intervalos de 20 minutos actuales a 15 minutos, mientras que por la tarde la frecuencia mejorará de 30 a 20 minutos.
Además, en los principales ejes de acceso desde Gran Vía, la coordinación de líneas permitirá disponer de un autobús con destino a estas zonas aproximadamente cada 9 minutos en horas punta.
Y la combinación de las líneas 31 y 32, en horas punta y en los tramos comunes en la ida desde Cruce del Raal hasta Puente Tocinos y a la vuelta desde Plaza circular – Cruce El Raal permitirá mejorar la frecuencia hasta los 7 minutos.
Cabe también recordar que la línea 7 modificó su recorrido el pasado 30 de marzo para llegar hasta el centro de salud de El Ranero, actuación que da respuesta a una petición de las Juntas Municipales de La Albatalía y La Arboleja.
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