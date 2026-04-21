Cultura
Vox denuncia "otro concierto de proetarras en Murcia": "en campañas electorales, pide el voto para Bildu"
Los de Abascal ya criticaron la actuación de Soziedad Alcohólika en el festival Pirata Murcia, evento que fue finalmente cancelado
Vox vuelve a denunciar un "concierto de proetarras en Murcia". Los de Abascal ya criticaron la actuación de Soziedad Alkohólika en el festival Pirata Murcia, evento que fue finalmente cancelado. Ahora, las críticas se dirigen contra Evaristo Páramos, integrante de La Polla y otros grupos de la escena punk española.
Así, el Grupo Municipal de VOX del Ayuntamiento de Murcia llevará al próximo pleno de abril una moción "denunciando que la Concejalía de Cultura del Gobierno del PP ha vuelto a financiar, con dinero de todos los murcianos, un concierto de músicos punk que denigran a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y alientan la violencia proetarra", denuncia la formación en un comunicado.
Esta fue la misma situación que se vivió con Soziedad Alkohólika: Vox presentó una moción en el Pleno ordinario de septiembre y, durante la sesión, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, anunció la cancelación del festival al completo.
El concierto de Evaristo está programado para el mes de mayo, enmarcado en 'Las Noches del Malecón', y Vox cuestiona que se desarrollará "bajo el 'patrocinio institucional' del Ayuntamiento de Murcia (así figura en el cartel anunciador)".
Los de Abascal critican que, "en campañas electorales, Evaristo pide expresamente el voto para Bildu. Para los herederos de ETA". Y en el cartel del concierto de Evaristo previsto para mayo de 2026, aparecen tanto el logo del Ayuntamiento como el de la Comunidad Autónoma de Murcia.
"Es decir, el Partido Popular de Murcia está patrocinando, otra vez, el entorno cultural de la violencia terrorista abertzale, cuando el concejal de Cultura hablaba hace siete meses de que su partido se comprometía a que esto no ocurriese jamás en nuestro municipio", concluyeron los de Abascal.
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