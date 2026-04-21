Los universitarios otorgan "un suspenso claro" al transporte público de Murcia en el último informe difundido por la plataforma MurciaLab junto al Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM), entidad que ha encuestado a 1.891 estudiantes.

Poco más de la mitad de los encuestados, el 55,7 por ciento, tarda más de 40 minutos en llegar a la universidad, y casi un tercio supera los 50. "Mientras tanto, quienes no tienen alternativa gastan hasta 400 euros al mes en desplazamientos", asegura MurciaLab en el escrito.

Resultados

De los medios de transporte, el autobús urbano es el más utilizado dentro del municipio, y también el peor valorado por "frecuencias que no encajan con los horarios, saturación en hora punta y zonas sin conexión directa con los campus", detalla el comunicado.

Por otro lado, el estudiantado de municipios como Lorca, Cieza y Cartagena "depende de un sistema sin conexiones directas y con frecuencias mal valoradas, lo que obliga a realizar transbordos que en muchos casos hacen inviable el trayecto", agregan desde MirciaLab.

En cuanto al Tranvía de Murcia, es el servicio mejor valorado y dio servicio a 8,3 millones de viajeros en 2024, "pero no llega a la mayoría del municipio y se satura en horas punta", lamenta la plataforma.

Otras cuestiones

Otra de las cuestiones abordada en la encuesta fue la puesta en marcha de un bono único de transporte, apoyada por el 89,7 por ciento de los estudiantes consultados.

Además, desde MurciaLab "señalan que la Universidad de Murcia debe asumir un papel más activo" pues, "como institución pública y principal afectada, no puede limitarse a adaptarse a un sistema que no funciona", indican.

El CEUM también "denuncia el conformismo del equipo rectoral y su falta de coordinación con los estudiantes", a lo que agrega que, en los días de elecciones en los que nos encontramos, los estudiantes solicitan medidas a los candidatos al Rectorado como horarios compatibles con el transporte, conexión real entre campus y más frecuencias en horas punta, demandas reunidas en un documento llamado '60 propuestas para 6 años'.