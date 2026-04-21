El Tribunal tumba el contrato de transporte público en Murcia

El proceso de licitación del nuevo contrato de transporte público en Murcia, valorado en 731 millones de euros, debe volver a salir a licitación.

El Tribunal ha resuelto tres de los cinco recursos presentados y "da la razón al Ayuntamiento en los asuntos sustanciales", aseguró el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, este martes en rueda de prensa.

Aunque se deben corregir tres aspectos formales, lo que significa que los nuevos pliegos deben volver a salir a licitación.

Plazos

El Tribunal levantó la suspensión este lunes y los servicios municipales trabajan desde entonces para incluirlos en el pliego, explicó el edil, por lo que en unos días estarán listos los nuevos pliegos, agregó Muñoz.

Así, una vez realizadas las modificaciones, la licitación será "absolutamente nítida y transparente y, por tanto, técnicamente impecable", agregó.

Los nuevos pliegos deberán pasar por Junta de Gobierno para su aprobación antes de su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado y, entonces, se abrirá un nuevo plazo de presentación de ofertas.

Aunque, para que los pliegos pasen por Junta de Gobierno, aún faltan dos recursos por resolver por parte del Tribunal. Pero el Ayuntamiento confía en que el proceso pueda continuar "en breve", dado el tiempo invertido en resolver los tres primeros recursos.

Con todo, el edil de Movilidad aseguró que el nuevo modelo de transporte estará en marcha antes del fin de la legislatura, en mayo del año que viene.

Críticas

"Llevan tres años vendiendo que todo está listo" y "cuando por fin sacan el contrato, el Tribunal Administrativo lo tumba porque está mal hecho y han introducido modificaciones sin volverlo a sacar a licitación", cuestionó el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz Maciá, en una rueda de prensa posterior al anuncio del equipo de Gobierno.

Y es que Ruiz asegura que después de que el contrato se sacase a licitación se introdujeron modificaciones importantes, por lo que debería haberlo sacado de nuevo a licitación.

Y "los grandes perjudicados son los murcianos y murcianas", sentenció el portavoz del PSOE, pues el sistema de transporte público supone "llegar o no llegar al trabajo y poder conciliar".

Ruiz también criticó que haya autobuses con más de 20 años en circulación, que no se pueda pagar el billete con tarjeta y que no se pueda saber lo que falta para que llegue el próximo autobús porque no funcionan las pantallas.

Con todo, el portavoz del PSOE achaca esta situación a la "falta de interés" del equipo de Gobierno y a su "incapacidad de gestionar todo lo que no acabe en castillos de fuegos artificiales".

Por ello, desde el PSOE piden "que saquen la licitación ya: no caben errores ni retrasos".

Cambios pendientes

Uno de los aspectos formales que el Tribunal obliga a rectificar es el esquema nacional de seguridad, un elemento formal que deben tener los licitadores.

Otro de los cambios pendientes es que el Ayuntamiento pretendía constituir una sociedad con nombre propio, como ocurre con el Tranvía de Murcia, pero el Tribunal ha considerado que ese no es un aspecto a tener en cuenta, por lo que este requisito se eliminará de los pliegos.

Sin embargo, tanto en las reclamaciones relacionadas con el coste de personal como la configuración de expediciones e itinerarios "el Tribunal ha dado la razón al Ayuntamiento", aseguró el edil del ramo.

Recurso de UGT

El Tribunal de recursos contractuales desestimó íntegramente las alegaciones presentadas por el sindicato UGT y paralizó la valoración de ofertas y posterior adjudicación hasta que se emitiese una resolución.

El motivo de las alegaciones presentadas por UGT es que el pliego de condiciones no recoge los acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento y el Comité de Empresa, señalaron fuentes del sindicato a esta redacción, por lo que el documento presentado ante el tribunal podría considerarse una 'extensión' de los reclamos de la plantilla de trabajadores.

Entre las peticiones, se encuentran aspectos como la excesiva antigüedad de los vehículos, los descansos, las horas extras y días festivos, las dietas y las pausas para el almuerzo. Además, a estos aspectos del trabajo diario se unen los complementos de disponibilidad y los convenios colectivos suscritos en los últimos años.

Asimismo, desde UGT señalan que la plantilla de trabajadores no está actualizada en el pliego de condiciones, lo que "causa un descuadre en los números para las empresas concursantes, que luego le repercutiría a los trabajadores".