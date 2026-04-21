El tranvibús será gratis hasta este verano en Murcia y cambian varias líneas de autobús

Las obras de Red Eléctrica están causando afecciones al tráfico en Murcia y, para paliar esta situación, el Ayuntamiento ha adoptado medidas en materia de transporte público, anunciadas este martes por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Así, se ampliará el periodo gratis de uso del tranvibús hasta que finalice el mes de junio, cuando termine el curso escolar. Además, se reforzarán varias líneas de autobús con la incorporación de más vehículos, un refuerzo que supone una inversión superior al millón de euros.

Líneas 30 y 31

En el marco de este refuerzo, las líneas 30 y 31 sumarán 2.800 plazas diarias en cada una con dos autobuses adicionales. De esta forma, en horario de mañana se pasará de los intervalos de 20 minutos actuales a 15 minutos, mientras que por la tarde la frecuencia mejorará de 30 a 20 minutos.

Además, en los principales ejes de acceso desde Gran Vía, la coordinación de líneas permitirá disponer de un autobús con destino a estas zonas aproximadamente cada 9 minutos en horas punta.

Y la combinación de las líneas 31 y 32, en horas punta y en los tramos comunes en la ida desde Cruce del Raal hasta Puente Tocinos y a la vuelta desde Plaza circular – Cruce El Raal permitirá mejorar la frecuencia hasta los 7 minutos.

Las líneas 30 y 31 son dos de las que tienen mayor demanda y conectan pedanías del este del municipio con el centro de la ciudad.

En el caso de la línea 30, que da servicio a pedanías como Zeneta, Los Ramos, Torreagüera, Beniaján y Los Dolores, se ha pasado de 758.000 viajeros anuales en 2023 a superar el millón en la actualidad.

Similar evolución se reproduce en la línea 31, que ha pasado de 900.000 a 1,3 millones y une la ciudad con pedanías como El Raal, Alquerías, Santa Cruz, Llano de Brujas y Puente Tocinos.

Otros trayectos

Asimismo, se reforzará la línea R-80, que da servicio a la zona de Ronda Sur y Paseo Florencia, con un autobús de mayor tamaño que los que actualmente dan servicio en este trayecto.

Y otro autobús se incorporará a la línea 6 para mejorar la puntualidad en la línea que conecta con La Alberca. Así, se podrán combinar las líneas 6 y 29, que actualmente tienen expediciones cada 30 minutos y, con esta medida, pasarán a prestar expediciones cada 15 minutos, al tiempo que se amplía un 33 por ciento el número de plazas.

Otra actuación que se va a acometer es la reorganización de la línea 91 (Sangonera la Seca – Murcia), que conecta pedanías del entorno oeste como Nonduermas, La Raya o Puebla de Soto y que unificará su recorrido por Gran Vía, lo que permitirá mejorar la frecuencia en el tramo de mayor demanda pasando de 60 a 30 minutos.

Además, se introducirán ajustes en líneas como la 37 para adaptar el servicio a los tiempos reales de circulación y ofrecer una mayor fiabilidad en las expediciones.

Por último, el edil recordó que la línea 7 modificósu recorrido el pasado 30 de marzo para llegar hasta el centro de salud de El Ranero, atendiendo así a una petición de las Juntas Municipales de La Albatalía y La Arboleja.